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बंजर जमीन से अनाज के भंडार तक', जानें कैसे गंगनहर ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को बनाया राजस्थान का 'अन्न कटोरा'!

Rajasthan News: राजस्थान की गंगनहर को 100 साल पूरे होने पर भजनलाल सरकार शताब्दी वर्ष मना रही है. बीकानेर से श्रीगंगानगर तक सालभर कार्यक्रम होंगे. यह नहर रेगिस्तान को हरियाली में बदलने वाली ऐतिहासिक परियोजना मानी जाती है, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySandhya Yadav
Published: May 06, 2026, 05:45 AM|Updated: May 06, 2026, 05:45 AM
बंजर जमीन से अनाज के भंडार तक', जानें कैसे गंगनहर ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को बनाया राजस्थान का 'अन्न कटोरा'!
Image Credit: Gang Nahar History

Gang Nahar History: राजस्थान के लिए ऐतिहासिक मानी जाने वाली गंगनहर परियोजना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस खास मौके को राज्य सरकार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर सीएमओ में बैठक भी की है. तय किया गया है कि पूरे एक साल तक बीकानेर संभाग में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि अगले साल श्रीगंगानगर में बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन होगा.

सरकार की योजना है कि हर महीने मंडियों, गांवों और किसानों के बीच गंगनहर के इतिहास और इसके महत्व को लेकर कार्यक्रम किए जाएं. इन आयोजनों के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह इस नहर ने रेगिस्तान की तस्वीर बदल दी. खासकर नई पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करने पर जोर रहेगा. दरअसल, गंगनहर सिर्फ एक नहर नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाती है. करीब 100 साल पहले जो सपना देखा गया था, उसने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी. कहा जाता है कि जैसे भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, वैसे ही बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान में पानी लाने का काम किया.

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इतिहास के मुताबिक 5 दिसंबर 1925 को इस नहर का शिलान्यास हुआ था. पंजाब के हुसैनीवाला से शुरू हुई इस परियोजना ने बीकानेर के सूखे और बंजर इलाकों में पानी पहुंचाया. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि सतलुज का पानी रेत के धोरों को उपजाऊ जमीन में बदल देगा. आज जिस इलाके में पहले सिर्फ झाड़ियां और सूखा नजर आता था, वहीं अब गेहूं, चना, जौ, चावल जैसी फसलें उगती हैं. किन्नू और माल्टा जैसे फलों की पैदावार भी यहीं होती है. इसी वजह से यह इलाका अब राजस्थान का “अन्न का कटोरा” कहलाने लगा है.

गंगनहर का निर्माण आसान नहीं था. 1899-1900 के भयंकर अकाल के बाद महाराजा गंगा सिंह ने ठान लिया था कि रेगिस्तान में पानी लाना है. इसके लिए लंबी कोशिशें हुईं और आखिरकार 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर के बीच समझौता हुआ. इसके बाद नहर निर्माण का रास्ता साफ हुआ. इस परियोजना की खास बात यह भी थी कि इसमें किसी मोटर पंप का इस्तेमाल नहीं हुआ. सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सहारे पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया गया. करीब दो साल में नहर तैयार कर दी गई, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी गई.

आज गंगनहर का यही पानी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों की जिंदगी का आधार है. करीब दो करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं. सौ साल बाद भी यह नहर उसी तरह जीवन दे रही है, हालांकि अब इसके रखरखाव और पुनर्निर्माण की जरूरत भी महसूस की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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