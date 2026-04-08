बीकानेर के इस शख्स की मूंछों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड! गिरधर व्यास गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने को तैयार

Bikaner News: बीकानेर की धरती अपनी अनोखी परंपराओं, संस्कृति और शान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है… और इसी पहचान को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है बीकानेर के रहने वाले गिरधर व्यास ने. अक्सर हम फिल्मों में मशहूर डायलॉग सुनते हैं “मूंछें हों तो नत्थूलाल जैसी हों, वरना ना हों”, लेकिन इस डायलॉग को हकीकत में बदल कर दिखाया है गिरधर व्यास ने. आज उनकी मूंछें सिर्फ बीकानेर ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

हाल ही में यह दावा सामने आया है कि गिरधर व्यास की मूंछें दुनिया की सबसे लंबी मूंछों में शामिल हो सकती हैं. इसी दावे को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी मूंछों का माप भी कराया, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया - करीब 40 फीट लंबी मूंछें, यानी एक तरफ 20 फीट और दूसरी तरफ 20 फीट! अब गिरधर व्यास इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप देने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि पहले भी इस खिताब पर कई लोगों ने दावा किया है, लेकिन बीकानेर में इन दिनों एक ही नाम की चर्चा है - गिरधर व्यास और उनकी शानदार मूंछें.

गिरधर व्यास की ये मूंछें सिर्फ एक व्यक्तिगत शौक नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन चुकी हैं. जब भी देशी-विदेशी पर्यटक बीकानेर आते हैं, तो उनके साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं भूलते. उनकी मूंछें आज एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं. राजस्थान अपने किलों, हवेलियों, रंगीन वेशभूषा और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं बीकानेर अपने अलग अंदाज और सांस्कृतिक विरासत के लिए खास पहचान रखता है. ऐसे में गिरधर व्यास अपनी मूंछों के जरिए इस विरासत को न सिर्फ संजो रहे हैं, बल्कि उसे वैश्विक मंच तक पहुंचा रहे हैं.

गिरधर व्यास ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और राजस्थान की शान - दाढ़ी-मूंछों की परंपरा - को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है. आज उनकी मूंछें सिर्फ एक रिकॉर्ड की कहानी नहीं, बल्कि गर्व, परंपरा और पहचान की मिसाल बन चुकी हैं, जो बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-