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बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग

Rajasthan News: बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. गर्भवती महिलाओं की विशेष स्क्रीनिंग शुरू कर हाई-रिस्क मामलों की पहचान की जा रही है. वहीं पीबीएम अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजन मुआवजा, नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jul 15, 2026, 03:43 PM|Updated: Jul 15, 2026, 03:43 PM
बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग
Image Credit: पीबीएम अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद धरने पर बैठे परिजन.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: बीकानेर में हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. प्रदेश सरकार के निर्देश पर गर्भवती महिलाओं की विशेष स्क्रीनिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की समय रहते पहचान कर उचित इलाज दिया जा सके. इसी बीच पीबीएम अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है. परिजन आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं अस्पताल प्रशासन ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से साफ इनकार किया है.

प्रसूताओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता
प्रदेश में लगातार सामने आए प्रसूताओं की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष स्क्रीनिंग के निर्देश जारी किए हैं. इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के खतरे की समय रहते पहचान कर सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करना है, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके.

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बीकानेर जिला अस्पताल में रोज हो रही विशेषज्ञों की जांच
सरकारी निर्देशों के बाद बीकानेर जिला अस्पताल में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुनील हर्ष ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं. अस्पताल में प्रतिदिन करीब 75 से 80 गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम जांच कर रही है. जांच के दौरान जिन महिलाओं में हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें तुरंत इलाज और जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया जा रहा है.

पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बढ़ा विवाद
इसी बीच बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया है. उनकी मांग है कि परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस धरने को कांग्रेस नेता रामनिवास कूकणा का भी समर्थन मिला है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
धरने के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही बरती गई. उनका यह भी कहना है कि मौत के बाद पुलिसकर्मी शव को जबरन वहां से ले गए, जिसकी भी जांच होनी चाहिए. परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही से किया इनकार
दूसरी ओर पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने अस्पताल प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि मरीज का लगभग 40 दिनों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज किया गया. उन्होंने बताया कि महिला पहले से डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी और उसके उपचार के लिए जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी लगातार सलाह ली जा रही थी. प्रशासन का कहना है कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई.

मातृ मृत्यु रोकने पर सरकार का फोकस
एक तरफ पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत को लेकर विवाद और धरना जारी है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि हाई-रिस्क गर्भावस्था की जल्द पहचान और समय पर इलाज से ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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