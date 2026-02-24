Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bikaner में हुई होली की भव्य शुरूआत, फाग धमाल के साथ 8 दिन तक चलेगा उत्सव

Rajasthan News: बीकानेर राजघराने की कुलदेवी मां नागणेचीजी के मंदिर में फाग धमाल के साथ होली उत्सव शुरू हो गया है. रियासतकालीन परंपरा के अनुसार, अब अगले आठ दिनों तक शहर के चौक-चौराहों पर चंग की थाप और बीकानेरी होली की अद्वितीय रौनक देखने को मिलेगी.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRounak vyas
Published:Feb 24, 2026, 08:59 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

कौन थे कॉमरेड हेतराम बेनीवाल, जिन्होंने बुलंद की थी किसान आंदोलन की आवाज
6 Photos
Sri Ganganagar News

कौन थे कॉमरेड हेतराम बेनीवाल, जिन्होंने बुलंद की थी किसान आंदोलन की आवाज

राजस्थान के इस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! भरवा लें गाड़ी की टंकी, पढ़ें रेट लिस्ट
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान के इस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! भरवा लें गाड़ी की टंकी, पढ़ें रेट लिस्ट

राजस्थान में स्थित है भगवान शिव का अद्भुत मंदिर, जहां पर परशुराम ने भगवन शिव की थी तपस्या
8 Photos
Rajasthan Temple

राजस्थान में स्थित है भगवान शिव का अद्भुत मंदिर, जहां पर परशुराम ने भगवन शिव की थी तपस्या

होली की सही तारीख को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन खत्म, जयपुर के पंडित जी ने बताया दिन और शुभ मुहूर्त
8 Photos
HOLI 2026

होली की सही तारीख को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन खत्म, जयपुर के पंडित जी ने बताया दिन और शुभ मुहूर्त

Bikaner में हुई होली की भव्य शुरूआत, फाग धमाल के साथ 8 दिन तक चलेगा उत्सव

Bikaner Holi 2026: रेगिस्तान के दिल बीकानेर में होली का खुमार अब परवान चढ़ने लगा है. यहां की मशहूर होली का पारंपरिक आगाज बीकानेर राजघराने की कुलदेवी मां नागणेचीजी के मंदिर से हुआ. रियासत काल से चली आ रही मर्यादा के अनुसार, कुलदेवी की पूजा और फाग धमाल के साथ ही बीकानेर में आठ दिवसीय होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है.

चंग की थाप और भक्ति का संगम
ऐतिहासिक नागणेचीजी मंदिर परिसर में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा. ढोल-नगाड़ों की गूंज और चंग की थाप पर लोक कलाकारों ने फाग के गीत गाए. भक्त और राजपरिवार से जुड़े लोग भक्ति और उमंग के साथ झूमते नजर आए. बता दें कि सबसे पहले कुलदेवी को गुलाल अर्पित कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटीं. बीकानेर में यह मान्यता है कि जब तक राठौड़ वंश की कुलदेवी के दरबार में होली नहीं खेली जाती, तब तक शहर में उत्सव शुरू नहीं होता.

आठ दिनों तक दिखेगी रम्मतों और फाग की खुमारी
कुलदेवी के दरबार से शुरू हुआ यह कारवां अब पूरे शहर को अपने रंग में रंगेगा. कल से बीकानेर के पुराने शहर के चौक-चौराहों पर चंग की थाप और लोकगीतों की महफिलें सजेंगी. वहीं आने वाले दिनों में बीकानेर की खास पहचान रम्मत (लोक नाट्य), डोलची मार होली और बादशाह की सवारी जैसे आयोजनों से शहर गुंजायमान रहेगा. कोटगेट से लेकर जस्सूसर गेट तक के बाजारों में अब रंग, गुलाल और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी ने जोर पकड़ लिया है.


बीकानेर की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का गौरव है. मां नागणेचीजी के आशीर्वाद के साथ आज से हम 'होली के रसिए'अपनी चंग और धमाल लेकर निकल पड़े हैं. अगले आठ दिनों तक बीकानेर में केवल प्रेम और फाग का रंग दिखेगा.

पढ़ें बीकानेर की एक और खबर…

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी श्याम सुंदर गिरफ्तार
बीकानेर के रणजीतपुरा में हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में गठित 10 टीमों ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी श्याम सुंदर को दबोच लिया. डीजीपी राजीव शर्मा स्वयं इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे. पुलिसकर्मी प्रदीप और मोहताराम की अहम भूमिका रही. एसपी जल्द ही वारदात का खुलासा करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news