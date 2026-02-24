Bikaner Holi 2026: रेगिस्तान के दिल बीकानेर में होली का खुमार अब परवान चढ़ने लगा है. यहां की मशहूर होली का पारंपरिक आगाज बीकानेर राजघराने की कुलदेवी मां नागणेचीजी के मंदिर से हुआ. रियासत काल से चली आ रही मर्यादा के अनुसार, कुलदेवी की पूजा और फाग धमाल के साथ ही बीकानेर में आठ दिवसीय होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है.

चंग की थाप और भक्ति का संगम

ऐतिहासिक नागणेचीजी मंदिर परिसर में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा. ढोल-नगाड़ों की गूंज और चंग की थाप पर लोक कलाकारों ने फाग के गीत गाए. भक्त और राजपरिवार से जुड़े लोग भक्ति और उमंग के साथ झूमते नजर आए. बता दें कि सबसे पहले कुलदेवी को गुलाल अर्पित कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटीं. बीकानेर में यह मान्यता है कि जब तक राठौड़ वंश की कुलदेवी के दरबार में होली नहीं खेली जाती, तब तक शहर में उत्सव शुरू नहीं होता.

आठ दिनों तक दिखेगी रम्मतों और फाग की खुमारी

कुलदेवी के दरबार से शुरू हुआ यह कारवां अब पूरे शहर को अपने रंग में रंगेगा. कल से बीकानेर के पुराने शहर के चौक-चौराहों पर चंग की थाप और लोकगीतों की महफिलें सजेंगी. वहीं आने वाले दिनों में बीकानेर की खास पहचान रम्मत (लोक नाट्य), डोलची मार होली और बादशाह की सवारी जैसे आयोजनों से शहर गुंजायमान रहेगा. कोटगेट से लेकर जस्सूसर गेट तक के बाजारों में अब रंग, गुलाल और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी ने जोर पकड़ लिया है.



बीकानेर की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का गौरव है. मां नागणेचीजी के आशीर्वाद के साथ आज से हम 'होली के रसिए'अपनी चंग और धमाल लेकर निकल पड़े हैं. अगले आठ दिनों तक बीकानेर में केवल प्रेम और फाग का रंग दिखेगा.

पढ़ें बीकानेर की एक और खबर…

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी श्याम सुंदर गिरफ्तार

बीकानेर के रणजीतपुरा में हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में गठित 10 टीमों ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी श्याम सुंदर को दबोच लिया. डीजीपी राजीव शर्मा स्वयं इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे. पुलिसकर्मी प्रदीप और मोहताराम की अहम भूमिका रही. एसपी जल्द ही वारदात का खुलासा करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-