Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Holika Dahan 2026: 3 मार्च को चंद्रग्रहण तो कब होगा होलिका दहन? राजस्थान के विद्वानों ने बताया सही समय और तिथि

Holika Dahan 2026 : इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों के बीच तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई हैं. ऐसे नें बीकानेर के  विद्वानों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया होलिका दहन कब करें. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRounak vyas
Published:Feb 25, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 08:37 PM IST

Trending Photos

सोना-चांदी ने तोड़ा नया रिकार्ड! लगातार बढ़ रहे दाम, जानें आज के ताजातरीन भाव
7 Photos
jaipur gold silver rate

सोना-चांदी ने तोड़ा नया रिकार्ड! लगातार बढ़ रहे दाम, जानें आज के ताजातरीन भाव

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट
9 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

Holika Dahan 2026: 3 मार्च को चंद्रग्रहण तो कब होगा होलिका दहन? राजस्थान के विद्वानों ने बताया सही समय और तिथि

Holika Dahan 2026 : होली दहन को लेकर इस बार तिथि और समय को लेकर मतभेद सामने आए हैं. बीकानेर के विद्वानों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि भद्रा काल में होलिका दहन करना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध माना गया है. उन्होंने बताया कि पंचांगों में भी मतभेद देखने को मिल रहा है.

वासुदेव धर्म सागर पंचांग और निर्णय सागर पंचांग में होलिका दहन के समय को लेकर अलग-अलग उल्लेख हैं. वासुदेव धर्म सागर पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी अल सुबह 4 बजकर 6 मिनट पर होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है. वहीं, अन्य मत के अनुसार भद्रा काल समाप्ति के बाद ही दहन करना उचित रहेगा.

विद्वानों ने आमजन से की अपील

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विद्वानों ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रामाणिक पंचांग व विद्वानों की सलाह के अनुसार ही होलिका दहन करें ताकि परंपरा और शास्त्र दोनों का सम्मान बना रहे.

बीकानेर में रंगों का खुमार

होली से पहले ही बीकानेर में रंगों का खुमार सिर चढ़कर बोलने लगता है. होलाष्टक लगते ही यहां शुरू हो जाता है रम्मत का दौर. हास्य रस, लावणी और ख्याल के जरिए समाज को आईना दिखाने वाली यह अनोखी लोक परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है. लड़के, लड़कियों का रूप धरकर स्वांग रचते हैं और होली के रसिये सतरंगी उमंग के साथ शहर की गलियों में नजर आते हैं.

300 साल पुरानी परंपरा

राजस्थान के बीकानेर में होली का त्योहार करीब 300 साल पुरानी परंपरा के साथ मनाया जाता है. यहां होली की शुरुआत रम्मत से होती है. रम्मत यानी लोकनाट्य का खेल, जिसमें कलाकार अपने संवाद गाकर प्रस्तुत करते हैं. रम्मत का आगाज 'फक्कड़ दाता' की रम्मत से होता है. मंचन देर रात करीब 10 बजे शुरू होकर सूर्योदय तक चलता है. कलाकार दो महीने पहले से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं. पुराने पात्रों का अभ्यास, पारंपरिक वेशभूषा, साज-सज्जा और मेकअप सब कुछ वैसा ही रखा जाता है, जैसा सदियों पहले होता था. पुरुष कलाकार महिलाओं का रूप धारण करते हैं और मंच पर आने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं.

गणेश वंदना से होती है रम्मत की शुरुआत

रम्मत की शुरुआत गणेश वंदना से होती है. इसके बाद भगवान कृष्ण और शिव के भजन गाए जाते हैं, साथ ही होली के धमाल और धमार भी गूंजते हैं. ढोल और नगाड़ों की थाप पर पूरी रात कलाकार गाकर अपनी प्रस्तुति देते हैं ख्याल गीत रम्मत का मुख्य आकर्षण होता है, जिसमें हास्य, व्यंग्य और लावणी के माध्यम से समाज, परिवार और राष्ट्र पर कटाक्ष किया जाता है और बेहतर भविष्य की कामना की जाती है.

रम्मत में कोरस का भी विशेष महत्व है. मंच पर, मंच के पीछे और सामने खड़े लोग एक साथ सुर मिलाते हैं, जो होली के रंग में चार चांद लगा देता है. रम्मत को देखने हजारों की संख्या में लोग दूर-दूर से बीकानेर पहुंचते हैं. यह सिलसिला पूरे एक सप्ताह तक चलता है और रेगिस्तान का यह शहर रम्मत के रंग में सराबोर हो उठता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news