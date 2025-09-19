बीकानेर में ओरण बचाओ की गूंज से कलेक्ट्रेट दहला, सर्व समाज ने किया भारी हंगामा

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर आज जोरदार हंगामा देखने को मिला. गौचर ओरण संरक्षण संघ राजस्थान बीकानेर इकाई के आह्वान पर सर्व समाज और सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से विशाल धरना आयोजित किया गया था. इसी दौरान प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बेरीकेटिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमने-सामने की स्थिति बन गई. मौके पर बेरीकेटिंग गिरा दी गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. यह पूरा मामला बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा 188 गांवों की गौचर भूमि के अधिग्रहण से जुड़ा है. धरने में संत-महात्मा और बड़ी संख्या में आमजन भी पहुंचे.

क्या है ओरण भूमि?

ओरण भूमि राजस्थान की पारंपरिक साझा जमीन होती है, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से सुरक्षित रखा जाता है. इसे पवित्र स्थल या देवभूमि भी कहा जाता है, जहां मंदिर, थान और पूजनीय वृक्ष मौजूद रहते हैं. इस जमीन पर न खेती होती है, न निजी कब्जा और न ही निर्माण की इजाजत होती है. ओरण भूमि पशुओं की चराई, पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता बनाए रखने में बेहद अहम मानी जाती है. ग्रामीण समाज इसे आस्था से जोड़कर देखता है और पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाता आ रहा है.

क्या है ओरण बचाओ आंदोलन?

ओरण बचाओ आंदोलन राजस्थान का एक जनआंदोलन है, जिसका मकसद परंपरागत ओरण भूमि को बचाए रखना है. ग्रामीण, समाजसेवी और कलाकार एकजुट होकर यह मांग कर रहे हैं कि इस सामुदायिक और पवित्र भूमि को किसी भी औद्योगिक या विकास परियोजना का हिस्सा न बनाया जाए. आंदोलन के दौरान लोग चित्रकला, नारे, गीत और विरोध प्रदर्शनों के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि ओरण भूमि धार्मिक आस्था, पशुओं की चराई और पर्यावरणीय संतुलन से गहराई से जुड़ी हुई है.

ओरण भूमि को कैसे बचाया जा सकता है?

ओरण भूमि को सुरक्षित रखने के लिए समाज और सरकार दोनों की साझा भूमिका जरूरी है. इसे कानूनी दर्जा देकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना, स्थानीय समुदाय को जागरूक कर परंपरागत पूजा और देखरेख जारी रखना, वृक्षारोपण और जैव विविधता की रक्षा करना, नियंत्रित चराई को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं को जोड़ना आवश्यक है. साथ ही, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े भाव को बनाए रखना भी बेहद जरूरी है. कानूनी सुरक्षा, जनसहभागिता और पर्यावरणीय प्रबंधन के संगठित प्रयासों से ही ओरण भूमि को संरक्षित रखा जा सकता है.

