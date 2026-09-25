/आखिरी सफर में फिर उठी 'सुहाग की डोली'! पत्नी को दुल्हन और खुद दूल्हा बना पति ने दी विदाई

Bikaner News: बीकानेर में एक रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी पत्नी को दुल्हन की तरह सजाकर अंतिम विदाई दी. पति खुद भी दूल्हे की तरह तैयार हुए और गाजे-बाजे के साथ पत्नी की अंतिम यात्रा निकाली. बैंड में शादी के गीतों की धुन बजती रही. लेकिन मोक्षधाम में अंतिम विदाई के समय राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने आंसू नहीं रोक सके और फूट-फूटकर रोने लगे. वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

बीमारी के चलते पत्नी की मौत

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के रिटायर्ड सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) राजेंद्र प्रसाद जोशी की पत्नी अमिता जोशी का गुरुवार रात निधन हो गया था. अमिता 63 साल की थीं और लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से परेशान थीं. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस तरह वह अमिता को दुल्हन बनाकर अपने जीवन में लेकर आए थे, उसी तरह उन्हें अंतिम विदाई भी देना चाहते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

42 साल पहले हुई थी शादी

गंगाशहर रोड निवासी 65 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद जोशी की शादी 18 फरवरी 1984 को उत्तराखंड के श्रीनगर की रहने वाली अमिता जोशी से हुई थी. शादी के बाद अमिता बीकानेर आ गई थीं. दोनों ने करीब 42 साल का वैवाहिक जीवन साथ बिताया. दोनों साथ थे. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अमिता ने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाईं.

दूल्हे की तरह तैयार हुए पति

शुक्रवार को अमिता की अंतिम यात्रा गंगाशहर में बाफना स्कूल के सामने वाली गली से शुरू हुई. अमिता को दुल्हन की तरह सजाया गया था. वहीं राजेंद्र प्रसाद जोशी भी दूल्हे की तरह तैयार हुए.

बीकानेर में रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जोशी ने पत्नी अमिता को दुल्हन की तरह सजाकर अंतिम विदाई दी.

शादी के गीतों की धुन पर अंतिम यात्रा

बैंड पार्टी ने अंतिम यात्रा के दौरान शादी के गीतों की धुनें बजाईं. इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व अधिकारी और कर्मचारी, रिश्तेदार, पड़ोसी और परिचित शामिल हुए.

अंतिम विदाई के वक्त छलक पड़े आंसू

मोक्षधाम पहुंचने के बाद अंतिम विदाई के समय राजेंद्र प्रसाद खुद को संभाल नहीं सके. वह फूट-फूटकर रोने लगे. उन्हें इस तरह रोता देखकर परिवार और परिचितों की आंखों से भी आंसू निकल आए. राजेंद्र प्रसाद जोशी के परिवार में दो बेटे हैं. छोटा बेटा अभिषेक वेटरनरी डॉक्टर है, जबकि बड़ा बेटा अमित इंजीनियर है. अमिता के निधन से पूरा परिवार गहरे दुख में है.