Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खेजड़ी काटने वालों की अब खैर नहीं! सरकार ला रही सख्त कानून, मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान

Rajasthan News: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में खेजड़ी और पर्यावरण बचाने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा. भजनलाल शर्मा की ओर से बनाई गई समिति मसौदा तैयार कर रही है. बीकानेर में हुए खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद यह कदम तेज हुआ है. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 09, 2026, 03:55 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

PM किसान पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को जारी हो सकती है 22वीं किस्त!
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को जारी हो सकती है 22वीं किस्त!

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?
5 Photos
Rajasthan RitualS

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू
5 Photos
kota news

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

खेजड़ी काटने वालों की अब खैर नहीं! सरकार ला रही सख्त कानून, मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान

Khejri Bachao: राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार अब सख्त कानून लाने की तैयारी में है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खेजड़ी और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है और इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार का यह स्पष्ट संकल्प है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए.

मंत्री ने बताया कि इस दिशा में काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. इस समिति में वन विभाग, राजस्व विभाग और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. समिति का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है, जिससे खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले.

जोगाराम पटेल ने बताया कि इस समिति की पहली बैठक उनके आवास पर आयोजित की गई, जिसमें कानून के प्रारूप और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि जो नया कानून बने, वह पर्यावरण प्रेमियों और साधु-संतों की भावनाओं के अनुरूप हो. सरकार चाहती है कि कानून केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी उसका प्रभाव दिखाई दे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने यह भी बताया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लागू हैं. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में ट्री एक्ट लागू है, जिसके तहत पेड़ों की कटाई पर कड़ी सजा का प्रावधान है. राजस्थान सरकार भी इसी तरह का प्रभावी कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिल सके.

मंत्री के अनुसार समिति की अगली बैठक 11 तारीख को प्रस्तावित है. इस बैठक में कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी. सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाए, जिससे खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर प्रभावी रोक लग सके.

दरअसल, हाल ही में राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला था. बीकानेर जिले में इस साल “खेजड़ी बचाओ आंदोलन” ने काफी चर्चा बटोरी. पर्यावरण प्रेमियों, स्थानीय ग्रामीणों और साधु-संतों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर खेजड़ी के पेड़ों को बचाने की मांग उठाई थी. लोगों का कहना था कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि मरुस्थलीय इलाके की जीवनरेखा है.

आंदोलन के दौरान कई जगह धरना-प्रदर्शन हुए और लोगों ने सरकार से मांग की कि खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. ग्रामीणों का कहना था कि यह पेड़ पशुओं के चारे, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है. आंदोलन के बाद सरकार पर इस दिशा में ठोस कदम उठाने का दबाव भी बढ़ा.

अब सरकार की ओर से सख्त कानून लाने की तैयारी को इसी आंदोलन का असर माना जा रहा है. अगर यह कानून लागू होता है तो खेजड़ी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल खेजड़ी के पेड़ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news