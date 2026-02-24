Bikaner news: युद्ध की वो नई पीढ़ी की संरचना का वो स्वरूप जो नए और आधुनिक भारत ताक़त को दिखाता है बात उस खड़ग शक्ति की जो पश्चिमी सीमा के तपते रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें रेत के धोरों पर चमक रही थीं जब उसी वक्त भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने साफ कर दिया कि भारत हर परिस्थिति में जवाब देने को तैयार है तेज हवाओं के साथ उड़ती धूल, दूर तक गूंजते धमाके और आसमान में मंडराते हेलीकॉप्ट यह दृश्य किसी वास्तविक युद्ध से कम नहीं था.

इस व्यापक युद्धाभ्यास में टैंक, ड्रोन, आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और पैराट्रूपर्स की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली उद्देश्य स्पष्ट था नई पीढ़ी की युद्ध रणनीतियों को परखना और पश्चिमी मोर्चे पर समन्वित सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना.

दुश्मन को साफ संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अभ्यास की शुरुआत आसमान से हुई. पैराट्रूपर्स ने सटीक टाइमिंग के साथ दुश्मन के काल्पनिक इलाके में लैंडिंग की हवा में तैरते पैराशूट और जमीन पर उतरते ही मोर्चा संभालते जवान यह दृश्य बताता था कि भारतीय सैनिक हर चुनौती के लिए प्रशिक्षित हैं उतरते ही उन्होंने दुश्मन की पोजीशन चिन्हित कर आगे बढ़ने की रणनीति लागू की.

इसी दौरान ड्रोन स्वॉर्म ने आसमान में उड़ान भरी. आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते रहे. रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कमांड सेंटर तक सूचनाएं पहुंचाई गईं. सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट के तहत लक्ष्य की पहचान होते ही फायर यूनिट्स को निर्देश दिए गए. तकनीक और रणनीति का यह तालमेल युद्ध के बदलते स्वरूप को दर्शाता है.

थल और नभ का घातक प्रहार

अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया. कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए उन्होंने काल्पनिक दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागे. धमाकों से उठता धुएं का गुबार और धोरों के बीच गूंजती आवाजें साफ संकेत दे रही थीं कि यह अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया सैन्य प्रदर्शन है. जमीन पर टैंकों की गर्जना भी कम प्रभावशाली नहीं थी. आधुनिक टैंकों ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य पर सटीक गोले दागे. आर्टिलरी यूनिट्स ने लंबी दूरी से सटीक फायर कर दुश्मन की संभावित पोजीशन को ध्वस्त किया. रॉकेट सिस्टम की इंटीग्रेटेड फायरिंग ने युद्धक्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया.

इस अभ्यास की एक बड़ी विशेषता स्वदेशी तकनीक का उपयोग रहा. लगभग 200 किलो तक का बारूद ले जाने में सक्षम ड्रोन ने ऊंचाई से लक्ष्य भेदा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और उन्नत संचार नेटवर्क ने ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाया कमांड और कंट्रोल सेंटर से हर गतिविधि पर नजर रखी गई, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक रही.

रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियां इस अभ्यास की सबसे बड़ी परीक्षा थीं दिन में तेज गर्मी और रात में गिरता तापमान-इन दोनों हालात में सेना ने लगातार ऑपरेशन जारी रखा. जवानों की शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता का यह बड़ा उदाहरण देखने को मिला .

भविष्य के युद्ध की नई रणनीति

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अनुसार, खड़ग शक्ति 2026 केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध की रूपरेखा है. इसमें संयुक्त ऑपरेशन की ताकत को परखा गया. थल और वायु संसाधनों के बीच बेहतर समन्वय ने यह साबित किया कि आधुनिक युद्ध में मल्टी डोमेन ऑपरेशन कितने महत्वपूर्ण हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जा रहा है. इस बार की तैयारी पहले से अधिक व्यापक और तकनीक आधारित रही. नई पीढ़ी के हथियार, तेज निर्णय क्षमता और सटीक इंटेलिजेंस ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना बदलते समय के साथ खुद को पूरी तरह ढाल चुकी है. रेगिस्तान की रेत में उठता हर धुआं, आसमान में गूंजती हर आवाज और आगे बढ़ता हर टैंक एक ही संदेश दे रहा था-भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं. किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है.

खड़ग शक्ति 2026 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक न केवल साहस और समर्पण में अग्रणी हैं, बल्कि तकनीक और रणनीति में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के समकक्ष खड़े हैं. पश्चिमी मोर्चे पर गरजी भारत की सैन्य शक्ति ने दुश्मन को स्पष्ट चेतावनी दी है भारत की ओर उठी हर नजर का जवाब अब और भी तेज, सटीक और निर्णायक होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-