Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में NH-52 पर भीषण अग्निकांड! दुकान में सोते युवक की जिंदा जलकर मौत

Rajasthan News: राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर NH-52 पर श्योपुरा गांव की दुकानों में आग से युवक मुकेश की जिंदा जलकर मौत हो गई. शॉर्ट सर्किट और डीजल कारण माना जा रहा है. पुलिस-एफएसएल टीम जांच में जुटी, जबकि ग्रामीणों ने बायोडीजल-केमिकल धंधे की जांच की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 10, 2025, 06:17 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

चूरू में NH-52 पर भीषण अग्निकांड! दुकान में सोते युवक की जिंदा जलकर मौत

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले से रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. जहां सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित गांव श्योपुरा के नजदीक बनी आठ-दस दुकानों में से दो दुकानों में आग लग गई. आग लग जाने के कारण एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई. आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. डीजल के कारण देखते-देखते आग की लपटें उठने लगी. देर रात को लोगों ने जेसीबी मशीन से दुकानों को तोड़कर तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया.

खेती का कार्य करता था मृतक
मृतक युवक कृषि कार्य करता था. खेत के काम का निपटारा कर दुकान में आकर सो गया था और आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग तथा आईपीएस अधिकारी अभिजित पाटील पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. पूछताछ में पता चला कि दुकानों में तीन व्यक्ति थे जिनमें एक लापता था. पुलिस प्रशासन ने चूरू से एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए और जेसीबी मशीन से मलबा उठाकर मृतक युवक का शव बाहर निकाला. आग के कारण अन्य दो व्यक्ति मामूली झुलसे बताए गए. थाना अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर अन्य दो व्यक्तियों से कोई बात नहीं हो सकी.

मौके पर हो गई मौत
भिवानी जिले की सिवानी तहसील के गांव बुधशैली निवासी बलवान ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसका पुत्र मुकेश कुमार गांव श्योपुरा की निवासी सरोज पत्नी रामचन्द्र की जमीन बंटाई पर लेकर खेती करता था. रोजाना की तरह खेत में काम करने के बाद रात को दुकान में सो गया. देर रात अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि मुकेश बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि कृषि कार्य के लिए लाया गया डीजल आग पकड़ गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया तथा जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत उठाने की कार्रवाई की और मलबा हटाकर शव बाहर निकाला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोगों ने की निष्पक्ष जांच की मांग
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बायोडीजल और केमिकल चोरी का धंधा होता है तथा आग का कारण भी यही हो सकता है. अनेक लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की. घटनास्थल पर बायोडीजल जमीन पर बिखरा हुआ मिला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news