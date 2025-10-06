हनुमानगढ़ स्टेशन पर हड़कंप, भूत-प्रेत के साये में युवक ने महिला का गला दबाया!

Hanumangarh News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई, बच्चे रोने लगे और कुछ ही पलों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. दरअसल, एक महिला अचानक चिल्लाने लगी, जिसे देखकर सभी को लगा कि उसे दौरा पड़ गया है. लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आई तो सभी दंग रह गए. एक युवक उसी महिला का गला दबा रहा था.

घटनास्थल पर मौजूद थे संवाददाता

घटना के समय मौके पर मौजूद Zee राजस्थान के संवाददाता ने तुरंत लोगों और पुलिस की मदद से महिला को बचाया. वहीं कवरेज के लिए साथ मौजूद पत्रकार जसविंद्र सिंह ने जमीन पर पड़े करीब एक साल के मासूम बच्चे को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला. मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से यह बड़ा हादसा होने से टल गया.

गला घोटने की असली वजह नहीं हो सकी स्पष्ट

हालांकि गला घोटने की असली वजह क्या थी, यह स्पष्ट नहीं हो सका. लेकिन महिला के परिवार की एक सदस्य ने जो बताया, उसने सभी को हैरान कर दिया. परिवार की महिला ने बताया कि आरोपी युवक, पीड़िता का जीजा है. पूरा परिवार खेत में काम करने गया था. काम खत्म होने के बाद किसी ने उन्हें बताया कि उसी खेत में पहले एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. इसके बाद युवक ने अजीब तरह से बर्ताव करना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसमें भूत-प्रेत की आत्मा आ गई है. इसी अंधविश्वास के चलते उसने अपनी ही साली पर हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों ने बचाया परिवार

स्थानीय लोगों और पत्रकारों की तत्परता ने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया. मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जादू-टोने की कुरीतियों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है. आधुनिक युग में भी लोग इन भ्रमों में फंसकर न केवल अपनी बल्कि परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. ऐसी घटनाएँ बताती हैं कि समाज को अभी और जागरूकता की आवश्यकता है.

डिस्क्लमेर - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee Rajasthan ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि और प्रमोशन नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-