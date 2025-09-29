Zee Rajasthan
दोस्ती की मिसाल बनी मुलाकात! मंत्री मीणा पहुंचे 50 साल पुराने दोस्त के घर. देखिए भावुक नजारा

Kirodi Lal Meena Viral Video: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बीकानेर में अपने पुराने मित्र और MBBS के सहपाठी श्री नारायण जी मोदी से उनके निवास पर मिले. उन्होंने कुशलक्षेम जानी, परिवार से आत्मीय भेंट की और इस मुलाकात ने दशकों पुरानी मित्रता को फिर जीवंत कर दिया.

Kirodi Lal Meena: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने 50 साल बाद अपने पुराने मित्र श्री नारायण जी मोदी से बीकानेर में उनके निवास पर मुलाकात की. यह मुलाकात उनके मेडिकल कॉलेज के दिनों की दोस्ती को पुनः जीवित करने वाली थी. दोनों की यह मुलाकात भावनाओं से भरी हुई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई

दोस्त से मिल पूछा हाल-चाल
मंत्री डॉ. मीणा ने अपने मित्र श्री मोदी से मिलकर न केवल उनकी कुशलक्षेम पूछी, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की. यह कदम उनकी सच्ची मित्रता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है. उनकी यह मुलाकात उस समय की यादों को ताजा कर गई, जब दोनों ने साथ में मेडिकल की पढ़ाई की थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो
सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बैकग्राउंड में 'बता मेरे यार सुदामा रे...' गाना चल रहा था, जो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दर्शाता है. यह वीडियो लोगों के दिलों को छू गया और दोनों की दोस्ती की मिसाल पेश की.

हम सभी के लिए है प्रेरणा
इस मुलाकात ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता समय और परिस्थितियों से परे होती है. डॉ. मीणा और श्री मोदी की यह मुलाकात एक प्रेरणा है कि पुराने रिश्तों को संजोकर रखा जाए और समय-समय पर उन्हें याद किया जाए.

देखें वीडियो -

