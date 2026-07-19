/बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Bikaner News: बीकानेर के चौखूंटी पुलिया के पास स्थित सुथारों के मोहल्ले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां 13 वर्षीय एक बच्चे ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना के कुछ ही देर बाद उसकी 15 वर्षीय बहन ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है. शुरुआती जांच में भाई-बहन के बीच कहासुनी की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

घर में मचा कोहराम

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा छा गया. जैसे ही लोगों को मामले की जानकारी मिली, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. घर में एक साथ हुई इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया. पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

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भाई-बहन के बीच हुई थी कहासुनी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर भाई और बहन के बीच कहासुनी हो गई थी. इसके बाद 13 वर्षीय बच्चा नाराज हो गया और उसने फांसी लगाकर आत्मघाती कदम उठा लिया. हालांकि पुलिस अभी इस कारण की पुष्टि नहीं कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है.

बहन ने भी खाया जहरीला पदार्थ

भाई की मौत की जानकारी मिलने के बाद उसकी 15 वर्षीय बहन ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन और स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया. पुलिस के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. सीआई विक्रम तिवारी ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच कर रही है. परिवार के लोगों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की सही वजह सामने आ सके.

अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते यह दर्दनाक घटना हुई. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.

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