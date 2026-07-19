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बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Rajasthan News: बीकानेर के सुथारों के मोहल्ले में 13 वर्षीय बच्चे ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद उसकी 15 वर्षीय बहन ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत स्थिर है. पुलिस शुरुआती कहासुनी सहित सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jul 19, 2026, 08:19 PM|Updated: Jul 19, 2026, 08:19 PM
बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...
Image Credit: पुलिस स्टेशन कोटगेट, बीकानेरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: बीकानेर के चौखूंटी पुलिया के पास स्थित सुथारों के मोहल्ले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां 13 वर्षीय एक बच्चे ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना के कुछ ही देर बाद उसकी 15 वर्षीय बहन ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है. शुरुआती जांच में भाई-बहन के बीच कहासुनी की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

घर में मचा कोहराम
घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा छा गया. जैसे ही लोगों को मामले की जानकारी मिली, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. घर में एक साथ हुई इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया. पुलिस भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

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भाई-बहन के बीच हुई थी कहासुनी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर भाई और बहन के बीच कहासुनी हो गई थी. इसके बाद 13 वर्षीय बच्चा नाराज हो गया और उसने फांसी लगाकर आत्मघाती कदम उठा लिया. हालांकि पुलिस अभी इस कारण की पुष्टि नहीं कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है.

बहन ने भी खाया जहरीला पदार्थ
भाई की मौत की जानकारी मिलने के बाद उसकी 15 वर्षीय बहन ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन और स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया. पुलिस के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. सीआई विक्रम तिवारी ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच कर रही है. परिवार के लोगों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की सही वजह सामने आ सके.

अफवाहों से बचने की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते यह दर्दनाक घटना हुई. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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