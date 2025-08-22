Zee Rajasthan
mobile app

Bikaner News: बीकानेर में बंदरों का खौफनाक आतंक! पुलिसकर्मी तक घायल, दो की हालत नाजुक

Rajasthan News: बीकानेर के गंगाशहर में बंदरों के आतंक से पुलिसकर्मी, बच्चे व महिलाएं घायल हुए. दो गंभीर घायलों को रेफर किया गया. वन विभाग ने दो बंदरों को काबू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा. प्रशासन ने बंदरों को न उकसाने और तुरंत सूचना देने की अपील की.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 22, 2025, 20:24 IST | Updated: Aug 22, 2025, 20:24 IST

Trending Photos

Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट
6 Photos
Bikaner City

Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!

मक्खन मलाई सी है राजस्थानी प्याज की सब्जी ! आपने टेस्ट किया क्या ?
7 Photos
Rajasthani Famous dish

मक्खन मलाई सी है राजस्थानी प्याज की सब्जी ! आपने टेस्ट किया क्या ?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में होगी मूसलाधार बारिश! इन चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में होगी मूसलाधार बारिश! इन चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Bikaner News: बीकानेर में बंदरों का खौफनाक आतंक! पुलिसकर्मी तक घायल, दो की हालत नाजुक

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर के गंगाशहर क्षेत्र में बीते कई दिनों से बंदरों का आतंक बना देखने को मिल रहा है. ऐसे में कई दिनों से शुरू हुई घटनाओं की कड़ी में आज फिर बंदरों ने आवासीय गलियों और बाज़ार के आसपास उत्पात मचाया, जिसमें पुलिसकर्मी, बच्चे और महिलाओं सहित कई लोग चोटिल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जबकि दो गंभीर मामलों को आगे के उपचार के लिए रेफर किया गया.

दो बंदरों को किया गया काबू
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद दो शरारती बंदरों को पिंजरे में काबू किया. अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए बंदरों को आवश्यक मेडिकल जांच के बाद सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा. लोगों को स्थानीय स्तर पर भी सहायता मुहैया कराई गई है. बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेघवाल और गोविंद सारस्वत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद के साथ भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन की सहायता की. क्षेत्र के कई परिवारों ने बताया बंदरों के आतंक से बच्चों और बुजुर्गों के बाहर निकलने में डर बना रहता है.

लोगों से की अपील
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बंदरों को उकसाने या उन्हें खाना खिलाने से बचें, किसी भी घटना की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या वन विभाग हेल्पलाइन पर दें, और बच्चों को अकेले छत या सुनसान गलियों में न जाने दें फिलहाल बंदरों को पकड़ लिया गया है वही लोगो ने राहत की सांस ली है.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news