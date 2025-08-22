Bikaner News: बीकानेर में बंदरों का खौफनाक आतंक! पुलिसकर्मी तक घायल, दो की हालत नाजुक

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर के गंगाशहर क्षेत्र में बीते कई दिनों से बंदरों का आतंक बना देखने को मिल रहा है. ऐसे में कई दिनों से शुरू हुई घटनाओं की कड़ी में आज फिर बंदरों ने आवासीय गलियों और बाज़ार के आसपास उत्पात मचाया, जिसमें पुलिसकर्मी, बच्चे और महिलाओं सहित कई लोग चोटिल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जबकि दो गंभीर मामलों को आगे के उपचार के लिए रेफर किया गया.

दो बंदरों को किया गया काबू

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद दो शरारती बंदरों को पिंजरे में काबू किया. अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए बंदरों को आवश्यक मेडिकल जांच के बाद सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा. लोगों को स्थानीय स्तर पर भी सहायता मुहैया कराई गई है. बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेघवाल और गोविंद सारस्वत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद के साथ भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन की सहायता की. क्षेत्र के कई परिवारों ने बताया बंदरों के आतंक से बच्चों और बुजुर्गों के बाहर निकलने में डर बना रहता है.

लोगों से की अपील

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बंदरों को उकसाने या उन्हें खाना खिलाने से बचें, किसी भी घटना की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या वन विभाग हेल्पलाइन पर दें, और बच्चों को अकेले छत या सुनसान गलियों में न जाने दें फिलहाल बंदरों को पकड़ लिया गया है वही लोगो ने राहत की सांस ली है.

