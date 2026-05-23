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'ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आगे दिखाएंगे...' कहकर धमकाने पर पुलिस का एक्शन, मृदुल कच्छावा ने लगाई मोनू गैंग की लंका!

Rajasthan News: बीकानेर में कार में तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया. खुद को “मोनू गैंग” बताकर धमकी देने वाले हरि सिंह उर्फ जेठू सिंह, ललित नायक, श्रीराम उपाध्याय और नारायण उर्फ अजय को राउंडअप कर पूछताछ शुरू की गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: May 23, 2026, 04:19 PM|Updated: May 23, 2026, 04:19 PM
'ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आगे दिखाएंगे...' कहकर धमकाने पर पुलिस का एक्शन, मृदुल कच्छावा ने लगाई मोनू गैंग की लंका!
Image Credit: Mridul Kachhawa Action On Monu Gang In Bikaner

Bikaner News: बीकानेर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. कार में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कई आरोपियों को राउंडअप किया है. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात तक कार्रवाई जारी रही.

जानकारी के अनुसार कुछ युवकों ने गली में खड़ी एक कार को निशाना बनाते हुए उसमें तोड़फोड़ की और बाद में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपियों ने खुद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में खुद को “मोनू गैंग” का सदस्य बताते हुए खुलेआम धमकी दी गई. वायरल वीडियो में लिखा गया था, “ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आगे दिखाएंगे.” इस धमकी भरे वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में डर और चर्चा का माहौल बन गया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा ने तुरंत सख्त निर्देश दिए. इसके बाद जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी विक्रम तिवारी की टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने तकनीकी जांच और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए आरोपियों की पहचान करने का काम शुरू किया.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामला पैसों के लेन-देन और आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि पूरे नेटवर्क और घटना में शामिल अन्य लोगों की जानकारी मिल सके. इस मामले में पुलिस ने हरि सिंह उर्फ जेठू सिंह, ललित नायक, श्रीराम उपाध्याय और नारायण उर्फ अजय को राउंडअप किया है. सभी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना की प्लानिंग कैसे की गई और इसमें कितने लोग शामिल थे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों ने पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई इस तरह खुलेआम कानून को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, मोबाइल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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