/19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

Bikaner News: बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन म्यूल हंटर" के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और लगातार अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही है.

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन और आईपीएस विशाल जांगिड़ व आरपीएस शालिनी बजाज के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई. साइबर थाना और साइबर रिस्पांस सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी चम्पालाल सोनी उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई का नेतृत्व साइबर थाना प्रभारी रमेश सर्वटा और उनकी टीम ने किया.

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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के बैंक खातों में देशभर के विभिन्न राज्यों से दर्ज 38 साइबर शिकायतों से जुड़ी राशि का लेनदेन हुआ है. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी के खातों में साइबर ठगी से जुड़े 2 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा हुई थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा लेनदेन केवल 19 दिनों के भीतर हुआ.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं. पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगने वाले साइबर गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध करवाता था. इसके लिए वह फर्जी फर्में तैयार करवाकर उनके नाम से करंट अकाउंट खुलवाता था. बाद में इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था.

पुलिस का कहना है कि आरोपी कमीशन के बदले अपने बैंक खातों और फर्जी फर्मों का उपयोग साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवाता था. इससे देशभर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों को अपनी रकम छिपाने और ट्रांजैक्ट करने में मदद मिलती थी.

फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. साइबर थाना पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर मिलने वाले संदिग्ध ऑफरों से सावधान रहने की अपील भी की है.