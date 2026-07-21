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सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

Rajasthan News: बीकानेर पुलिस ने सीमा पार ड्रोन के जरिए हो रही अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पाकिस्तान से गिराई गई हथियारों की खेप उठाकर सप्लाई करते थे. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की अन्य कड़ियों की जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: Jul 21, 2026, 10:48 PM|Updated: Jul 21, 2026, 10:48 PM
सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी
Image Credit: बीकानेर में पुलिस ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही अवैध हथियार तस्करी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बीकानेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए गिराए गए अवैध हथियारों की खेप उठाकर आगे सप्लाई करने का काम करते थे. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी मुख्य हैंडलर सोनू उर्फ सुखविंदर के करीबी हैं. मामले का खुलासा आईपीएस अनुष्ठा कालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है.

ड्रोन से गिराए गए हथियारों की करते थे सप्लाई
जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की खेप को तय स्थानों से उठाते थे. इसके बाद इन हथियारों को अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे. पुलिस का मानना है कि ये आरोपी लंबे समय से इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे.

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मुख्य हैंडलर के करीबी निकले तीनों आरोपी
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी मुख्य हैंडलर सोनू उर्फ सुखविंदर के बेहद करीबी हैं. शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. अधिकारियों का कहना है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

दो आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं केस
गिरफ्तार आरोपियों में से दो के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं. वहीं एक आरोपी पहले भी ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप उठाने के मामले में शामिल रह चुका है. पुलिस अब इनके पुराने रिकॉर्ड और अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रही है.

आईजी ओमप्रकाश के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई आईजी ओमप्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई. पुलिस टीम ने लंबे समय तक निगरानी और सूचना तंत्र के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.

पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस
आईपीएस अनुष्ठा कालिया ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और इस नेटवर्क की बाकी कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां-कहां भेजे गए और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

सीमा पार तस्करी पर बड़ा झटका
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से सीमा पार संचालित अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जताई जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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