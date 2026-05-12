Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन से हथियारों की बारिश, पाकिस्तान कनेक्शन ने उड़ाए होश!

बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन से हथियारों की बारिश, पाकिस्तान कनेक्शन ने उड़ाए होश!

Rajasthan News: बीकानेर के खाजूवाला में ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया. जांच में पंजाब जेल में बंद तस्कर सोनू उर्फ सुखविंद्र का नाम सामने आया. 5 पिस्टल और 325 कारतूस बरामद हुए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRounak vyas
Published: May 12, 2026, 09:17 PM|Updated: May 12, 2026, 09:17 PM
बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन से हथियारों की बारिश, पाकिस्तान कनेक्शन ने उड़ाए होश!
Image Credit: Rajasthan Crime News

Bikaner News: बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला इलाके में हुए ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान से जुड़े संगठित तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. रेंज आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी, जिसके तार राजस्थान और पंजाब तक जुड़े हुए मिले हैं. इस दौरान बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा भी मौजूद रहे.

आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि फरवरी माह में खाजूवाला क्षेत्र के 24 KND इलाके में एक खेत में ड्रोन गिरा मिला था. मौके से पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 पिस्टल और 325 कारतूस बरामद किए थे. इस पूरे मामले की जांच आईपीएस अनुष्ठा कालिया द्वारा की गई. जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे, जिनके आधार पर पुलिस ड्रोन नेटवर्क तक पहुंचने में सफल रही.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद कुख्यात तस्कर सोनू उर्फ सुखविंद्र का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की. आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि मामले में पाकिस्तान कनेक्शन पूरी तरह साफ हो चुका है और ड्रोन ड्रॉपिंग के पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय है.

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि पूरे मामले को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर विकसित किया गया. जांच में सोनू उर्फ सुखविंद्र की पहचान सबसे अहम कड़ी साबित हुई. बीकानेर पुलिस ने पंजाब जेल विभाग के सहयोग से फरीदकोट जेल में कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया. मोबाइल डेटा की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क केवल हथियार तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि हेरोइन सप्लाई में भी सक्रिय था. अब तक 16 किलो, 5 किलो और दो अलग-अलग मामलों में 7.5-7.5 किलो हेरोइन ड्रॉपिंग में इसी नेटवर्क की भूमिका सामने आई है.

आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि खाजूवाला से हिंदूमलकोट तक का पुराना तस्करी रूट फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अब तकनीकी सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. उन्होंने साफ कहा कि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन होना तय माना जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:रेगिस्तान से दूरस्थ ढाणियों तक विकास की रफ्तार! राजस्थान को मिला 1216 नई सड़कों का तोहफा

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
bikaner news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news