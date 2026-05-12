/बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन से हथियारों की बारिश, पाकिस्तान कनेक्शन ने उड़ाए होश!

Bikaner News: बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला इलाके में हुए ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान से जुड़े संगठित तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. रेंज आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी, जिसके तार राजस्थान और पंजाब तक जुड़े हुए मिले हैं. इस दौरान बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा भी मौजूद रहे.

आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि फरवरी माह में खाजूवाला क्षेत्र के 24 KND इलाके में एक खेत में ड्रोन गिरा मिला था. मौके से पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 पिस्टल और 325 कारतूस बरामद किए थे. इस पूरे मामले की जांच आईपीएस अनुष्ठा कालिया द्वारा की गई. जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे, जिनके आधार पर पुलिस ड्रोन नेटवर्क तक पहुंचने में सफल रही.

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जांच में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद कुख्यात तस्कर सोनू उर्फ सुखविंद्र का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की. आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि मामले में पाकिस्तान कनेक्शन पूरी तरह साफ हो चुका है और ड्रोन ड्रॉपिंग के पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय है.

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि पूरे मामले को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर विकसित किया गया. जांच में सोनू उर्फ सुखविंद्र की पहचान सबसे अहम कड़ी साबित हुई. बीकानेर पुलिस ने पंजाब जेल विभाग के सहयोग से फरीदकोट जेल में कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया. मोबाइल डेटा की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क केवल हथियार तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि हेरोइन सप्लाई में भी सक्रिय था. अब तक 16 किलो, 5 किलो और दो अलग-अलग मामलों में 7.5-7.5 किलो हेरोइन ड्रॉपिंग में इसी नेटवर्क की भूमिका सामने आई है.

आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि खाजूवाला से हिंदूमलकोट तक का पुराना तस्करी रूट फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अब तकनीकी सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. उन्होंने साफ कहा कि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन होना तय माना जाता है.