चूरू में दिल दहला देने वाली वारदात! देवर ने भाभी की चाकू से गोदकर कर दी हत्या

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पूनम पारीक नाम की एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस की जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि महिला के देवर हितेश ने अंजाम दिया है. इस जघन्य अपराध को लेकर पूरे इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है.

रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात

घटना 7 सितंबर की सुबह करीब 4:30 बजे की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड 45 में एक घर में चोरी के दौरान पूनम पारीक की हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची पुलिस को 26 वर्षीय पूनम का शव खून से लथपथ मिला, जिसके गले पर चाकू से कई वार किए गए थे. पूनम का पति उस वक्त हैदराबाद में काम कर रहा था, जबकि घर में उसके सास-ससुर और दो देवर मौजूद थे.

देवर ने कबूला जुर्म

पुलिस की गहन जांच के बाद, पूनम के देवर हितेश पारीक को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में पता चला कि हितेश अपनी भाभी पर बुरी नज़र रखता था, जिसका पूनम लगातार विरोध कर रही थी. इसी बात पर हितेश ने पूनम की हत्या कर दी. उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सर्व समाज में आक्रोश

पुलिस द्वारा केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार करने से सर्व समाज में आक्रोश है. लोगों का मानना है कि इस वारदात में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. इस हत्याकांड का सही खुलासा करने और सभी दोषियों को पकड़ने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने एक विशाल आक्रोश रैली निकाली. रैली के बाद हुई एक आमसभा में लोगों ने हितेश को फांसी की सज़ा देने और मामले में शामिल अन्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए चूरू के एएसपी किशोरी लाल को ज्ञापन सौंपा. एएसपी ने आश्वासन दिया है कि अगले सात दिनों के भीतर मामले की पूरी जांच की जाएगी और यदि कोई अन्य व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा. यह घटना रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करती है और समाज में भय और आक्रोश का माहौल बना रही है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-