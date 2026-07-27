/क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

Rajasthan White Camel: देश की बेहद दुर्लभ सफेद मालवी ऊंट नस्ल इन दिनों अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है. कभी राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में नजर आने वाली यह खास नस्ल अब लगातार घटती आबादी के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है. पशु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में यह अनोखी नस्ल सिर्फ किताबों और रिकॉर्ड तक ही सीमित रह जाएगी.

मालवी ऊंट को बचाने के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान

मालवी ऊंट की तेजी से घटती संख्या को देखते हुए बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी) ने इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. संस्थान की ओर से किए गए सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों में सामने आया है कि इस नस्ल की संख्या अब बहुत कम रह गई है. पशुधन गणना के आंकड़े भी इसकी लगातार घटती आबादी की पुष्टि करते हैं. इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को बचाने के प्रयास और तेज कर दिए हैं.

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वैज्ञानिकों ने तैयार किया विशेष प्रजनन समूह

इस दिशा में एनआरसीसी ने मालवी नस्ल के 12 ऊंटों का एक विशेष प्रजनन समूह तैयार किया है. इसमें तीन नर और नौ मादा ऊंट शामिल हैं. वैज्ञानिकों की देखरेख में शुद्ध नस्ल के प्रजनन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाई जा सके. संस्थान का मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कराने पर इस दुर्लभ नस्ल को फिर से सुरक्षित किया जा सकता है.

किन इलाकों में पाए जाते हैं मालवी ऊंट?

मालवी ऊंट मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के अलावा मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और ग्वालियर क्षेत्र में पाए जाते हैं. सफेद रंग और सामान्य ऊंटों की तुलना में छोटे कद के कारण इनकी अलग पहचान है. यह नस्ल बेहतर दूध उत्पादन के लिए भी जानी जाती है और इसकी मादा ऊंट अच्छी मात्रा में दूध देती हैं.

विशेषज्ञों ने जताई चिंता

विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी नस्ल में मादा पशुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो उसके खत्म होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में आनुवंशिक विविधता बनाए रखना और शुद्ध नस्ल को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है. यही वजह है कि मालवी ऊंट के संरक्षण को अब प्राथमिकता दी जा रही है.

देश में हैं नौ मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लें

भारत में फिलहाल नौ मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लें हैं. इनमें बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मेवाड़ी, जालौरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और खराई शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा चिंता मालवी नस्ल को लेकर है, क्योंकि इसकी संख्या लगातार घट रही है और यह विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है.

एनआरसीसी निदेशक ने क्या कहा?

एनआरसीसी के निदेशक डॉ. अनिल कुमार पूनिया ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य सिर्फ मालवी ऊंटों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी आनुवंशिक शुद्धता और खास विशेषताओं को भी सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि मालवी ऊंट देश की महत्वपूर्ण पशु आनुवंशिक धरोहर है. इसे बचाने के लिए संस्थान लंबी अवधि की योजना पर काम कर रहा है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में इस दुर्लभ नस्ल की संख्या बढ़ेगी और इसे विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा.