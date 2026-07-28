/सफेद ऊंट की आखिरी उम्मीद! 12 ऊंटों के खास समूह से वैज्ञानिक करेंगे नस्ल को बचाने की कोशिश

Rajasthan Rare White Camel: राजस्थान की पहचान रहे ऊंटों में एक ऐसी दुर्लभ नस्ल भी है, जो अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है. सफेद रंग, बेहतर दुग्ध क्षमता और अपनी अलग पहचान रखने वाला मालवी ऊंट अब तेजी से कम होता जा रहा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि वैज्ञानिकों को इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम शुरू करना पड़ा है. बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र यानी एनआरसीसी ने इस अनमोल नस्ल को बचाने के लिए बड़ी पहल की है.

रेगिस्तान की पहचान, भारत की धरोहर और अब अस्तित्व के संकट से जूझती एक दुर्लभ नस्ल. यह है मालवी यानी सफेद ऊंट, जिसकी संख्या लगातार घटती जा रही है. कभी राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई इलाकों में बड़ी संख्या में नजर आने वाला यह ऊंट अब गिने-चुने पशुओं तक सिमट गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह नस्ल केवल इतिहास के पन्नों में ही दिखाई देगी.

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इसी खतरे को देखते हुए बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र ने बड़ा कदम उठाया है. वैज्ञानिकों ने मालवी नस्ल के संरक्षण के लिए 12 ऊंटों का विशेष प्रजनन समूह तैयार किया है. इस समूह में तीन नर और नौ मादा ऊंट शामिल हैं. इन सभी की वैज्ञानिक निगरानी में शुद्ध नस्लीय प्रजनन कराया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में इस दुर्लभ नस्ल की संख्या बढ़ाई जा सके.

मालवी ऊंट मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और ग्वालियर क्षेत्र में पाया जाता है. सफेद रंग, अपेक्षाकृत छोटे कद और बेहतर दूध उत्पादन क्षमता के कारण यह नस्ल अन्य ऊंटों से अलग पहचान रखती है. इसकी मादा ऊंट अच्छी दुग्ध क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका विशेष महत्व रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पशु नस्ल के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मादा पशुओं की होती है. यदि उनकी संख्या लगातार घटती है तो नस्ल का आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसके विलुप्त होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. यही कारण है कि एनआरसीसी ने नियंत्रित और वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम पर विशेष फोकस किया है.

बीकानेर से शुरू हुई यह पहल सिर्फ एक ऊंट नस्ल को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि देश की जैव विविधता, पारंपरिक पशुधन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अब उम्मीद है कि वैज्ञानिकों की यह पहल मालवी सफेद ऊंट को नया जीवन देगी और रेगिस्तान की यह अनमोल पहचान फिर से मजबूत होकर उभरेगी.