बीकानेर के सेटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक रिएक्शन से 6 बच्चे बीमार, 2 की हालत गंभीर

Bikaner News: बीकानेर के सेटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण छह बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इस घटना के बाद, दो मासूमों को गंभीर हालत में इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य चार बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

अस्पताल प्रशासन की लापरवाही

इस घटना से गुस्साई जनता ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए. स्थिति को बेकाबू होते देख, अस्पताल के इंचार्ज डॉ. सुनील हर्ष तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए. उन्होंने जनता को शांत करने का प्रयास किया और उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल

डॉ. हर्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने तुरंत ही संबंधित फर्म के उस खास इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि और कोई बच्चा इसका शिकार न हो. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच के लिए एक तीन-सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाती है. फिलहाल, अस्पताल प्रशासन ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है.



