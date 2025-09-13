सरकार की फ्री बस यात्रा बनी अभिशाप! आखिर क्यों छलक उठा अभ्यर्थियों का गुस्सा?

Rajasthan Police Constable Exam: राजस्थान के चुरू के सरदारशहर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को इस बार अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत से परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र 600 से 700 किलोमीटर दूर आया है, जिसके चलते सबसे ज्यादा महिला अभ्यर्थी परेशान हो रही हैं. वहीं सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.

भेड़-बकरियों की तरह बसों में भरे अभ्यर्थी

रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों को भेड़-बकरियों की तरह भरकर ले जाया जा रहा है और अभ्यर्थी विभिन्न परेशानियों का सामना कर परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं. रोडवेज प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी ओर से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन तस्वीरें उन व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही हैं. जो अभ्यर्थी 10 से 15 घंटे तक खड़े होकर सफर तय कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचेगा, ऐसे में समझा जा सकता है कि वह किस तरह से आराम से परीक्षा दे पाएगा.

600 से 700 किलोमीटर दूर केंद्र

सरदारशहर से अभ्यर्थी गंगानगर, जयपुर और बीकानेर की ओर जा रहे हैं. सरदारशहर के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अलवर, झालावाड़, कोटा, दौसा, जोधपुर सहित कई जिलों में आया है. सबसे ज्यादा परेशान वे महिला अभ्यर्थी हैं, जिनका परीक्षा केंद्र 600 से 700 किलोमीटर दूरी पर आया है.

रोडवेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने शनिवार शाम 6 बजे आखिरकार रोडवेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि हम कई घंटे तक इंतजार करने के बाद भी परीक्षा केंद्र के लिए रवाना नहीं हुए हैं. उनका कहना था कि रोडवेज प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पीछे से जो भी बस आ रही है वह पूरी तरह से भरी हुई आ रही है. उन बसों में भी भेड़-बकरियों की तरह पहले से अभ्यर्थी भरे हुए आ रहे हैं.

अतिरिक्त बसों का नहीं किया गया इंतजाम

रोडवेज प्रशासन की ओर से उन्हें बसों में चढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की जा रही है. अभ्यर्थियों ने कहा कि रविवार को सुबह पहली पारी में हमारा पेपर होना है और हमें समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है. सरदारशहर रोडवेज बस स्टैंड के यातायात प्रबंधक नगेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी ओर से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं. यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है. लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें बसों में खड़े होकर सफर तय करना पड़ रहा है.

फ्री बस की व्यवस्था पर्याप्त नहीं

इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार की ओर से हमारे लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. हमें भेड़-बकरियों की तरह भरकर बसों में यात्रा करवाई जा रही है. आपको बता दें कि जब-जब बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तब तक रोडवेज बस स्टैंड पर यही हालत देखने को मिलते हैं. रोडवेज प्रशासन की ओर से इन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा रहा है. आगामी 19 से 21 सितंबर को भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे. देखने वाली बात होगी कि रोडवेज प्रशासन कब इन व्यवस्थाओं में सुधार करता है और कब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आराम से सफर तय कर परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाते हैं.

