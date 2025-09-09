वीवीआईपी के दौरे से ही बनती है सड़क? हनुमानगढ़ फोरलेन की हालत पर लोगों का फूटा गुस्सा

Hanumangarh News: राजस्थान में हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली फोरलेन सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति फोन पर सड़क की बदहाली और गड्ढों की मरम्मत में हो रही लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है.

सड़क की हालत खराब, फिर भी टोल वसूली जारी

वायरल वीडियो में व्यक्ति का कहना है कि 54 किलोमीटर की इस सड़क पर 4 किलोमीटर का भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहाँ बिना परेशानी के गाड़ी चलाई जा सके. इसके बावजूद, विभाग लगातार टोल टैक्स वसूल रहा है. लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब सड़क की मरम्मत के लिए आए कर्मचारियों ने सिर्फ खानापूर्ति करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया.

लोगों का आक्रोश

यह समस्या आज की नहीं है. पिछले कई सालों से लोग इस सड़क को ठीक करवाने या टोल टैक्स वसूली बंद करने की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन और शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. वायरल वीडियो में व्यक्ति का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने फोन पर बात करते हुए कर्मचारियों की जूते और डंडे से पिटाई तक की बात कह दी. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मुद्दे का जमकर समर्थन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राज्यपाल के दौरे पर वायरल हुआ संदेश

एक और संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के श्रीगंगानगर दौरे के कारण सूरतगढ़-गंगानगर रोड को रातोंरात ठीक कर दिया गया. हालांकि, लोग इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे "एक दिन की सड़क" कह रहे हैं. यह घटना दिखाती है कि प्रशासन सिर्फ खास मौकों पर ही काम करता है, जबकि आम जनता को सालों से परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस मामले ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Hanumangarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-