वीवीआईपी के दौरे से ही बनती है सड़क? हनुमानगढ़ फोरलेन की हालत पर लोगों का फूटा गुस्सा

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ की जर्जर सड़क को लेकर लोगों में गुस्सा है. मरम्मत में खानापूर्ति से नाराज लोगों ने टोल वसूली बंद करने की मांग की. प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vishwas kumar
Published: Sep 09, 2025, 03:45 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 03:47 PM IST

Hanumangarh News: राजस्थान में हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली फोरलेन सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति फोन पर सड़क की बदहाली और गड्ढों की मरम्मत में हो रही लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है.

सड़क की हालत खराब, फिर भी टोल वसूली जारी
वायरल वीडियो में व्यक्ति का कहना है कि 54 किलोमीटर की इस सड़क पर 4 किलोमीटर का भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहाँ बिना परेशानी के गाड़ी चलाई जा सके. इसके बावजूद, विभाग लगातार टोल टैक्स वसूल रहा है. लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब सड़क की मरम्मत के लिए आए कर्मचारियों ने सिर्फ खानापूर्ति करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया.

लोगों का आक्रोश
यह समस्या आज की नहीं है. पिछले कई सालों से लोग इस सड़क को ठीक करवाने या टोल टैक्स वसूली बंद करने की मांग को लेकर धरने-प्रदर्शन और शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. वायरल वीडियो में व्यक्ति का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने फोन पर बात करते हुए कर्मचारियों की जूते और डंडे से पिटाई तक की बात कह दी. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मुद्दे का जमकर समर्थन किया है.

राज्यपाल के दौरे पर वायरल हुआ संदेश
एक और संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के श्रीगंगानगर दौरे के कारण सूरतगढ़-गंगानगर रोड को रातोंरात ठीक कर दिया गया. हालांकि, लोग इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे "एक दिन की सड़क" कह रहे हैं. यह घटना दिखाती है कि प्रशासन सिर्फ खास मौकों पर ही काम करता है, जबकि आम जनता को सालों से परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस मामले ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.


