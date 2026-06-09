/बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन के बाद महिलाओं की हालत खराब, जांच में जुटे 6 विशेषज्ञ डॉक्टर

Bikaner News: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए अब जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर से छह सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बीकानेर पहुंची और अस्पताल की व्यवस्थाओं के साथ उपचार प्रक्रिया की विस्तृत जांच शुरू की. स्वास्थ्य विभाग इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रहा है.

जोधपुर से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने पीबीएम अस्पताल के गायनी विभाग, आईसीयू और ब्लड बैंक का निरीक्षण किया. टीम ने उन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद मरीजों के उपचार से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा प्रभावित महिलाओं के मेडिकल रिकॉर्ड, उपचार में इस्तेमाल की गई दवाओं, रक्त की उपलब्धता और अस्पताल में अपनाई गई प्रक्रियाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई. जांच के दौरान चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन से भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई.

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विशेषज्ञ समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया है. टीम में डॉ. प्रभूप्रकाश, डॉ. प्रभात, डॉ. कल्पना मेहता, डॉ. एस.एस. राठौड़, डॉ. मनोज वर्मा और डॉ. प्रवीण राठौड़ शामिल रहे. सभी विशेषज्ञों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े पहलुओं की जांच की और प्रभावित मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया. साथ ही उपचार प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए मेडिकल प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की गई.

जांच के दौरान विशेषज्ञों ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों, चिकित्सकीय सुविधाओं और मरीजों को दिए गए उपचार की जानकारी जुटाई. टीम ने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर एक ही अवधि में कई प्रसूताओं की तबीयत क्यों बिगड़ी और उन्हें किडनी संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा. फिलहाल किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना गया है.

विशेषज्ञ टीम का कहना है कि अभी जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. सभी तथ्यों, दस्तावेजों और चिकित्सकीय रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला सामान्य चिकित्सकीय जटिलताओं का परिणाम था या इसके पीछे कोई अन्य वजह जिम्मेदार रही. फिलहाल पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी.