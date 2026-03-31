राजस्थान में वायरल ऑडियो-वीडियो से मचा सियासी भूचाल! गोविंद राम बोले - AI से एडिट कर रची गई साजिश

Bikaner News: राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक वायरल ऑडियो-वीडियो ने जबरदस्त हलचल मचा दी है. मामला इतना बढ़ गया है कि अब यह केवल बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस तक भी पहुंच चुका है दरअसल, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल से जुड़े एक कथित ऑडियो-वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है. इस वीडियो में दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, गोविंद राम मेघवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एडिटेड और एआई के जरिए तैयार किया गया वीडियो बताया है. वहीं मामले को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं.

एक ऑडियो-वीडियो, जिससे गरमाई सियासत

19 मिनट के ऑडियो-वीडियो में एक आवाज़ सुनाई दे रही है. वो कथित रूप से पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल की बताई जा रही है. इस ऑडियो-वीडियो में हो रही अनौपचारिक बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल खड़ा कर दिया है. जहां वीडियो सामने आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है. जिसमें गोविंद राम मेघवाल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रामेश्वर डूडी,अर्जुनराम मेघवाल और कांग्रेस नेता मदन गोपाल सहित कई नेताओं पर टिप्पणियां की गई हैं. जिसके बाद से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाराजगी दिखाते हुए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. तो वहीं जिला महासचिव अमित जोशी ने कार्यवाही की मांग करते हुए अपना त्यागपत्र भी सौंप दिया है.

इन सब के बीच पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल ने कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है और आगामी चुनावों को देखते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के पुत्र रविशेखर मेघवाल पर वीडियो बनवाकर वायरल करने का आरोप भी लगा दिया है. वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल पर भी निशाना साधा है.

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इधर, इस मामले में कांग्रेस के भीतर भी हलचल देखने को मिल रही है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि वीडियो एडिटेड हो या असली, दोनों ही स्थितियों में यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा शोभनीय नहीं है और सभी नेताओं को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए. मदन गोपाल मेघवाल ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पार्टी हाईकमान के निर्देशों के अनुसार होगी. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो का ओरिजिनल वर्जन रिकवर कर उसकी सत्यता की जांच की जाए.

वहीं, बीजेपी की ओर से भी इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी नेता रविशेखर मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि उनका नाम बार-बार बेवजह घसीटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिमिनल प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जबकि वे केवल सांसद सेवा केंद्र का काम देख रहे हैं. रविशेखर मेघवाल ने आरोप लगाया कि वीडियो खुद ही बनवाकर वायरल किए जा रहे हैं ताकि चर्चा में बना जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना तथ्यों के उनके खिलाफ बयानबाज़ी की गई तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी की पत्नी और नोखा विधायक सुशीला डूडी ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे में उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बेहद संवेदनहीन है.वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गोविंद राम को पार्टी से निष्कासित करने की मांग करते हुए कल सड़कों पर विरोध का फैसला किया है.

फिलहाल, यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. एक तरफ़ छतरगढ़ थाने में निजता भंग का परिवाद भी मंत्री के एक समर्थक द्वारा दिया गया है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और पार्टी हाईकमान इस मामले में क्या कदम उठाता है.

बता दें कि यह वायरल वीडियो अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर बड़ा मुद्दा बन चुका है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वीडियो के पीछे सच्चाई क्या है - क्या यह वास्तव में एडिटेड है या फिर असली? अब ये सब जाँच का विषय है. लेकिन फ़िलहाल राजनीतिक तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.

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