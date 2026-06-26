/बीकानेर से अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- इमरजेंसी लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय

Bikaner News: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शुक्रवार को बीकानेर दौरे के दौरान वर्ष 1975 में लागू की गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. मेघवाल ने कहा कि 1975 में लगाई गई इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की पूर्व मंजूरी के इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और बाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. उन्होंने कहा कि इसी कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है.

इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी लागू करने की पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ थी. उनका आरोप था कि पहले देश में आपातकाल लागू किया गया और उसके बाद औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की भावना को गहरी चोट पहुंचाई.

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प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों का किया जिक्र

अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश में प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी. लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और नागरिक अधिकारों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए. उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ और देश के इतिहास का वह समय कभी भुलाया नहीं जा सकता.

बीकानेर और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोले

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के समय बीकानेर की कई घटनाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थीं. उन्होंने कहा कि यहां भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया था. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्राएं पूरी तरह राष्ट्रीय हित, वैश्विक सहयोग और भारत के विकास से जुड़ी होती हैं.

राहुल गांधी की कोटा यात्रा पर भी दी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की हालिया कोटा यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर मेघवाल ने कहा कि छात्रों को सकारात्मक दिशा दिखाने की जरूरत है. उनके मुताबिक विद्यार्थियों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने वाली बातें होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिनसे छात्रों में भ्रम या तनाव का माहौल बने.

क्या थी 1975 की इमरजेंसी?

भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा. इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और कुछ मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए गए. यह दौर आज भी भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित और विवादित घटनाओं में गिना जाता है.