/सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

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Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर दौरे में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है. उन्होंने पीएम मोदी के पेट्रोल-डीजल बचत संदेश का समर्थन किया और NEET मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. कांग्रेस के बयानों पर भी पलटवार किया.
Bikaner News: बीकानेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना का कड़ा जवाब दिया. मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं और उनके पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है.
उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के बयान की जमकर आलोचना हुई है. देशहित और ऊर्जा बचत जैसे गंभीर मुद्दों पर भी कांग्रेस राजनीति करने से नहीं चूक रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को जागरूक करने और संसाधनों के सही उपयोग की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इस तरह की सोच देश के विकास में बाधा पैदा करती है.
मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और पेट्रोल-डीजल से जुड़े बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह हर विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह विकास और जनहित के कार्यों पर ध्यान दे रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित रह गया है.
नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के “अमृतकाल नहीं मृतकाल” वाले बयान पर भी मेघवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस नेताओं को यह याद नहीं कि उनके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में थी. आज देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की साख मजबूत हो रही है.
अंत में मेघवाल ने कहा कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है. देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत और भी मजबूत स्थिति में होगा. विपक्ष को भी सकारात्मक राजनीति की ओर ध्यान देना चाहिए.
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