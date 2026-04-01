बीकानेर में गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक हंगामा! गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ गूंजे नारे

Bikaner News: बीकानेर में वायरल ऑडियो-वीडियो मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और स्वर्गीय रामेश्वर डूडी समर्थकों ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. जहां गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई. जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए. इस दौरान सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोला दिया. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पूर्व मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग रखी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस पूरे विवाद से पार्टी आलाकमान को भी अवगत करवा दिया है. वहीं दूसरी ओर गोविंद राम मेघवाल ने वायरल ऑडियो-वीडियो को एडिटेड बताते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. प्रदर्शन के दौरान मोड़ाराम मेघवाल, भंवर कूकना, शिवलाल गोदारा और श्याम सिंह भाटी सहित कई नेता मौजूद रहे. फिलहाल, इस मामले को लेकर बीकानेर की राजनीति गरमा गई है और यह विवाद लगातार तूल पकडता जा रहा है.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, ऑडियो-वीडियो क्लिप ने राजस्थान में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. करीब 19 मिनट के इस ऑडियो-वीडियो में एक आवाज सुनाई दे रही है, जिसे कथित तौर पर पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल की बताया जा रहा है. इसमें हो रही अनौपचारिक बातचीत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, वैसे ही आरोप-प्रत्यारोप और विरोध का दौर शुरू हो गया.

इस ऑडियो-वीडियो में रामेश्वर डूडी, अर्जुनराम मेघवाल और कांग्रेस नेता मदन गोपाल सहित कई नेताओं को लेकर टिप्पणियां की गई हैं. इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताते हुए गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया. वहीं जिला महासचिव अमित जोशी ने कार्रवाई की मांग करते हुए अपना इस्तीफा भी दे दिया है.

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इन आरोपों के बीच गोविंद राम मेघवाल ने अपनी सफाई में कहा कि यह पूरा मामला उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा है. उनका कहना है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के बेटे रविशेखर मेघवाल पर वीडियो बनवाकर वायरल करवाने का आरोप भी लगाया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल पर भी निशाना साधा.

उधर, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज हो गई है. जिलाध्यक्ष मदन गोपाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि चाहे वीडियो असली हो या एडिटेड, दोनों ही स्थिति में यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नेताओं को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए.

मदन गोपाल ने यह भी बताया कि इस मामले की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचा दी गई है. आगे की कार्रवाई पार्टी हाईकमान के निर्देशों के अनुसार की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो का असली संस्करण सामने लाया जाए और उसकी सच्चाई की जांच की जाए.

वहीं दूसरी ओर, बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. रविशेखर मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका नाम बिना वजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जबकि वे सिर्फ सांसद सेवा केंद्र का काम संभाल रहे हैं.

रविशेखर मेघवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोग खुद ही ऐसे वीडियो बनवाकर वायरल कर रहे हैं ताकि वे सुर्खियों में बने रहें. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर बिना किसी ठोस सबूत के उनके खिलाफ बयान दिए गए, तो वे कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.

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