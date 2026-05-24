/केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा, BSF गतिविधियों और विकास कार्यों पर रहेगा फोकस

Rajasthan Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को दो दिवसीय हाई प्रोफाइल दौरे पर बीकानेर पहुंच रहे हैं. इस पूरे दौरे में सीमावर्ती सुरक्षा, बीएसएफ गतिविधियों और आधुनिक बॉर्डर मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा. इस दौरे की सबसे अहम बात यह है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी विशेष विमान से अमित शाह के साथ बीकानेर पहुंचेंगे और पूरे दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे.

वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान बीकानेर में मौजूद रहेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. प्रशासन और भाजपा संगठन इस दौरे को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार, 25 मई को अमित शाह बीकानेर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम बीकानेर के बीएसएफ हेड क्वार्टर में करेंगे.

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वहीं 26 मई को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर के जरिए बीएसएफ की 179वीं वाहिनी की सीमा चौकी सांचू पहुंचेंगे. यहां दोनों नेता बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे, सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. इसके बाद बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में महिला बैरकों के ई-उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.





दौरे के दौरान स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम, घुसपैठ रोकने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मंथन होगा. बीकानेर से लेकर बॉर्डर क्षेत्र तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. नाल एयरपोर्ट, बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय और सीमा चौकियों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगातार बैठकों और सुरक्षा समीक्षा का दौर जारी है. वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी बीकानेर पहुंचकर संगठनात्मक तैयारियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे.