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Rajasthan Project: जल्द बदल जाएगी बीकानेर कोटगेट रेलवे फाटक की सूरत, जाम से मिलेगी राहत!

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या का जल्द ही समाधान हो सकता है. ऐसे में वहां लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRounak vyas
Published:Apr 07, 2026, 08:40 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 08:41 PM IST

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Rajasthan Project: जल्द बदल जाएगी बीकानेर कोटगेट रेलवे फाटक की सूरत, जाम से मिलेगी राहत!

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले की सबसे बड़ी समस्या कोटगेट रेलवे फाटक का जाम है, जो सालों से लोगों की परेशानी बना हुआ था. अब उसके समाधान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के लगातार प्रयास अब रंग लाते दिख रहे हैं.अक्टूबर-नवंबर तक बीकानेर को इस बड़ी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

एक ऐसा मुद्दा जिस पर सालों से चुनाव लड़े जाते रहे , कांग्रेस हो या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हर बार चुनावी मैदान में उतरती है लेकिन अब ये मुद्दा भी ज्यादा समय का रहा नहीं और जनता को राहत मिलने की तैयारी है.

शहर को दो हिस्सों में बांटती रेल लाइन
शहर को दो हिस्सों में बांटती रेल लाइन, उस पर 50 बार बंद होता रेल फाटक ने बीकानेर के जीवन की रफ्तार को सालों से रोक रखा है लेकिन अब बीकानेर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है क्योंकि फाटक की समस्या के समाधान की रूपरेखा बनकर तैयार हो चुका है.

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सालों से इस फाटक पर लगने वाले लंबे जाम ने आमजन, व्यापारियों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी में डाला है. शहर के बीचो-बीच स्थित इस फाटक के बंद होते ही यातायात पूरी तरह ठप हो जाता था.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई बार की मुलाकात
इससे रोजाना हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इस समस्या के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं और इसका श्रेय केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल जाता है, जिन्होंने इस मुद्दे को लगातार गंभीरता से उठाया. अर्जुनराम मेघवाल ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठकें कीं बल्कि दिल्ली जाकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई बार मुलाकात कर इस परियोजना को प्राथमिकता दिलाई.

परियोजना पर तेजी हो रहा काम
उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि अब कोटगेट रेलवे फाटक के समाधान को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी व जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. डीआरएम गौरव गोविल ने भी स्पष्ट किया है कि परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है.

बीकानेर शहर को मिलेगी राहत
उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर तक इस समस्या से शहर को राहत मिल जाएगी. साल के अंत तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है, जबकि 2027 तक रेलवे स्टेशन के नए निर्माण का कार्य भी पूरा हो सकता है. कुल मिलाकर, कोटगेट रेलवे फाटक का समाधान अर्जुनराम मेघवाल के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे बीकानेर शहर को बड़ी राहत मिलने वाली है.
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