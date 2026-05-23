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बीकानेर से जोधपुर तक रोजगार मेले की धूम, हजारों युवाओं के सपने हुए पूरे

Rajasthan Rojgar Mela 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस रोजगार मेले का आयोजन देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर किया गया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 23, 2026, 05:17 PM|Updated: May 23, 2026, 05:17 PM
बीकानेर से जोधपुर तक रोजगार मेले की धूम, हजारों युवाओं के सपने हुए पूरे
Image Credit: Rajasthan Rojgar Mela 2026

Rajasthan Rojgar Mela 2026: देशभर में आयोजित रोजगार मेला-2026 के तहत युवाओं को बड़ी सौगात मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस रोजगार मेले का आयोजन देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर किया गया. राजस्थान के बीकानेर में भी रेलवे ऑफिसर्स क्लब में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में चयनित युवा पहुंचे. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे. उनके साथ पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, रेलवे डीआरएम सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की.

कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. युवाओं ने इसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश का युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने युवाओं से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ देश सेवा में योगदान देने का आह्वान किया. रोजगार मेले को केंद्र सरकार की युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बड़ी पहल माना जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भी युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.

जोधपुर के काजरी ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का हुआ आयोजन

देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के मिशन मोड अभियान के तहत आज जोधपुर के काजरी ऑडिटोरियम में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस गौरवशाली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कुल 191 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मेले में सबसे ज्यादा रेलवे विभाग से 153, डाक विभाग से 20, वित्तीय सेवा विभाग से 16 और रक्षा विभाग से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, जिनमें 25 स्टार कैंडिडेट्स भी शामिल रहे.

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इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज देश के लाखों माता-पिता के लिए यह अत्यंत सौभाग्य और गौरव का दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देशभर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए आज 51,000 से अधिक युवाओं को उनके परिश्रम का फल मिला है. उन्होंने बताया कि अब तक इन मेलों के माध्यम से देश के 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युवा आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से राष्ट्र सेवा के एक नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हैं. मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता को हार्दिक बधाई देता हूं. नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे. अभ्यर्थियों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि रोजगार मेले ने लंबी चयन प्रक्रियाओं और नियुक्ति के इंतजार को पूरी तरह खत्म कर दिया है. युवाओं ने इस पारदर्शी और त्वरित अवसर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार व्यक्त किया.

अजमेर में सवा दो सौ बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र

अजमेर में भी लगभग सवा दो सौ बेरोजगारों को उनका सपना साकार करते हुए नियुक्ति पत्र दिया गया. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मंडल रेल कार्यालय के नजदीक ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य अतिथ्य और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया.

समारोह के दौरान अजमेर के लगभग 225 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. मौके पर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने अतिथियों का सम्मान और अभिनंदन किया. इस कार्यक्रम में रेलवे के अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारों के सपने को साकार किया है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने भी भाजपा की डबल इंजन सरकार में रोजगार के बढ़ते अवसरों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा दिया गया है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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