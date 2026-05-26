/Bikaner News: संविदा शिक्षकों की चमकी किस्मत! नौकरी के साथ मिलेगी यह बड़ी आजादी

Bikaner News: राजस्थान शिक्षा विभाग ने संविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है. अब लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के संविदा शिक्षक नौकरी के साथ उच्च अध्ययन भी कर सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षक नियम-2022 में शिथिलता देते हुए यह फैसला लिया है.

वित्त एवं कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्यरत संविदा शिक्षक यदि उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करते हैं, तो तय शर्तों के अनुसार उन्हें एनओसी जारी की जा सकती है. इससे लंबे समय से उच्च शिक्षा की अनुमति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को फायदा मिलेगा.

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पढ़ाई से स्कूल कार्य प्रभावित नहीं होगा

निदेशालय ने साफ कहा है कि शिक्षक पत्राचार माध्यम से ही उच्च अध्ययन कर सकेंगे और इससे उनकी नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए. स्कूल के कार्य और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा.

चूंकि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, इसलिए एनओसी जारी करने का अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है. इससे प्रक्रिया जिला स्तर पर ही पूरी हो सकेगी और शिक्षकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी.

पहले नियमों में थी पाबंदी

अब तक लागू संविदा शिक्षक नियमों के अनुसार कोई भी संविदा शिक्षक सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य पूर्णकालिक, अंशकालिक कार्य या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता था. इसी वजह से संविदा शिक्षकों को आगे की पढ़ाई के लिए मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाता था.

अब वित्त विभाग द्वारा दी गई शिथिलता के बाद शिक्षक पत्राचार माध्यम से अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा सकेंगे. इससे भविष्य में पदोन्नति और करियर विकास के अवसर भी बढ़ेंगे.

वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया के नए निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं. निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2022 की स्थिति के आधार पर तैयार वरिष्ठता सूचियों से नियमित डीपीसी आयोजित की जाएगी.

कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक दोनों को फीडर पद माना जाएगा.

प्रयोगशाला सहायकों को भी मिलेगा लाभ

निदेशालय ने कहा है कि प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पहले से संभागीय स्तर पर होती रही है. इसलिए संबंधित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची संयुक्त निदेशक कार्यालयों में उपलब्ध है.

अब 10 जून 2026 तक जारी होने वाली मिश्रित अस्थायी वरिष्ठता सूची में पात्र प्रयोगशाला सहायकों के नाम शामिल करना अनिवार्य होगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार पारदर्शी और तय समय में पूरी की जाए.