बीकानेर में खेलो इंडिया का आगाज, कबड्डी व वेटलिफ्टिंग में सैकड़ों खिलाड़ी, लक्ष्य ओलंपिक मेडल

Bikaner News: राजस्थान में खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय आज से शुरू हो गया है. खेलो इंडिया का आगाज़ होने के साथ ही शहर में खिलाड़ियों का जोश चरम पर है. कबड्डी और वेटलिफ्टिंग मुकाबलों के लिए देशभर से सैकड़ों प्रतिभागी बीकानेर पहुंच चुके हैं, जिससे मैदानों में उत्साह का माहौल है.

यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि जयपुर से पहुंचे स्पोर्ट्स मैनेजर शमीम अहमद के अनुसार, आज़ादी के बाद राजस्थान में यह पहला ऐसा मेगा इवेंट है जो इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है.

तकनीकी टीमों के साथ मुस्तैद एथलीट

इस आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. इस इवेंट में देशभर से 192 एथलीट अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. इनकी निगरानी के लिए 40 टेक्निकल ऑफ़िसर और 38 स्पोर्ट्स स्टाफ की तैनाती की गई है. यहां 128 एथलीटों का दम देखने को मिलेगा. इस इवेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 50 टेक्निकल ऑफ़िसर और 26 स्पोर्ट्स स्टाफ मैदान में मौजूद हैं. दोनों ही इवेंट्स में वॉलिंटियर्स की मजबूत टीमें दिन-रात तैयारियों में जुटी हुई हैं. स्पोर्ट्स मैनेजर शमीम अहमद मौके पर हैं और पूरे आयोजन पर लगातार कड़ी नज़र बनाए हुए हैं.

ओलंपिक में ज़्यादा मेडल

शमीम अहमद ने कहा कि इस तरह के बड़े आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के युवा खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है. उन्होंने कहा, "इसी सोच के साथ खेलो इंडिया गेम्स का आगाज़ किया गया है कि आने वाले समय में हम ओलंपिक गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें."

पूरे देश से पहुंचे इन सैकड़ों खिलाड़ियों के कारण बीकानेर में एक उत्सव का माहौल है, और सभी की निगाहें अब अगले कुछ दिनों तक इन रोमांचक मुकाबलों पर टिकी रहेंगी.

