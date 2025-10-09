Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर हैं- कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा

Anta Upchunav News : नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट की चाहत रखते थे, ये सबको पता है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा का बयान कुछ अलग आया है. जिसके मुताबिक नरेश मीणा ने कभी भी कहा नहीं कि.....

pragati pant
Edited By pragati pant
Reported By Rounak vyas
Published: Oct 09, 2025, 01:02 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

इस दासी ने किया किशनगढ़ के राजा के दिल पर राज, नाम पड़ा 'मोनालिसा'
7 Photos
Ajmer News

इस दासी ने किया किशनगढ़ के राजा के दिल पर राज, नाम पड़ा 'मोनालिसा'

सर्दियों का स्वागत कीजिए इस बीकानेरी गेहूं खिचड़ी के साथ, नोट कर लें इसकी आसान-सी रेसिपी
7 Photos
rajasthan food

सर्दियों का स्वागत कीजिए इस बीकानेरी गेहूं खिचड़ी के साथ, नोट कर लें इसकी आसान-सी रेसिपी

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कौन कर सकता है घूमर
8 Photos
Rajasthani Culture

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कौन कर सकता है घूमर

Photos: इस लड़की को कहते हैं 'जोधपुर की जयाप्रदा', खूबसूरती ऐसी कि चांद भी शरमा जाए
10 Photos
rajasthan entertainment

Photos: इस लड़की को कहते हैं 'जोधपुर की जयाप्रदा', खूबसूरती ऐसी कि चांद भी शरमा जाए

नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर हैं- कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा

Naresh Meena News : बीकानेर से खबर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस संगठन और अन्ता चुनाव पर बोलते हुए रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का जो डीएनए है, उसी आधार पर ऊपर से नीचे तक टटोल रहे. राजस्थान में संगठन पहले से मजबूत,आगे भी और मजबूत होकर निकलेगा.

रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य अच्छा है, कांग्रेस अनुशासन वाली पार्टी है. ऐसे में कांग्रेस जॉइन करने से पहले कोई टिकिट चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता. नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर है. हम छोटे लीडर है. मैं भी उनके पास जाता, उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की.

रंधावा ने कहा कि नरेश मीणा ने कभी भी कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते है, वो चाहते तो कंसीडर कर सकते थे. आगे बोलते हुए रंधावा ने कहा कि कांग्रेस की सभी योजनाएं बीजेपी ने बंद कर दी ,लॉ एंड ऑर्डर क्या चल रहा ,आप सब देख रहे है और पर्ची सीएम को भी आप देख रहे है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आपको बता दें कि नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी. अशोक गहलोत इनके राजनीतिक करियर को अच्छा बता चुके हैं और गुस्सा शांत करने की नसीहत भी दे चुके हैं. ऐसे में रंधावा का ये बयान नरेश मीणा समर्थक कैसे लेंगे ये देखने वाली बात होगी.

वहीं चूंकि अब जब नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तो अंता में मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक तो रहेगा ही. हांलाकि नरेश मीणा से बीजेपी और कांग्रेस किसका नुकसान ज्यादा होगा इसके लिये थोड़ा इंतजार करना होगा.

अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news