नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर हैं- कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा

Naresh Meena News : बीकानेर से खबर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस संगठन और अन्ता चुनाव पर बोलते हुए रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का जो डीएनए है, उसी आधार पर ऊपर से नीचे तक टटोल रहे. राजस्थान में संगठन पहले से मजबूत,आगे भी और मजबूत होकर निकलेगा.

रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य अच्छा है, कांग्रेस अनुशासन वाली पार्टी है. ऐसे में कांग्रेस जॉइन करने से पहले कोई टिकिट चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता. नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर है. हम छोटे लीडर है. मैं भी उनके पास जाता, उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की.

रंधावा ने कहा कि नरेश मीणा ने कभी भी कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते है, वो चाहते तो कंसीडर कर सकते थे. आगे बोलते हुए रंधावा ने कहा कि कांग्रेस की सभी योजनाएं बीजेपी ने बंद कर दी ,लॉ एंड ऑर्डर क्या चल रहा ,आप सब देख रहे है और पर्ची सीएम को भी आप देख रहे है.

आपको बता दें कि नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी. अशोक गहलोत इनके राजनीतिक करियर को अच्छा बता चुके हैं और गुस्सा शांत करने की नसीहत भी दे चुके हैं. ऐसे में रंधावा का ये बयान नरेश मीणा समर्थक कैसे लेंगे ये देखने वाली बात होगी.

वहीं चूंकि अब जब नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तो अंता में मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक तो रहेगा ही. हांलाकि नरेश मीणा से बीजेपी और कांग्रेस किसका नुकसान ज्यादा होगा इसके लिये थोड़ा इंतजार करना होगा.

अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

