कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन, ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में थे सांसद

Rameshwar Dudi Passes Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान नेता रामेश्वर डूडी का शुक्रवार मध्यरात्रि को निधन हो गया. वे 62 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे डूडी अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में थे.
Trending Photos
Rameshwar Dudi Dies: बीकानेर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राजस्थान को स्तब्ध कर दिया. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात करीब एक बजे निधन हो गया. वे 62 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चल बसे. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे डूडी अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में चले गए थे. उन्हें पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया. हाल ही में उनकी हालत स्थिर होने पर उन्हें बीकानेर लाया गया था, लेकिन मध्यरात्रि को घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली.
राजनीतिक सफर की झलक
रामेश्वर डूडी ने राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी. वे मूल रूप से नोखा के रायसर गांव के निवासी थे. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले डूडी ने पंचायत समिति प्रधान, दो बार जिला प्रमुख, सांसद, विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले. पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे डूडी ने जाट समाज में भी मजबूत पकड़ बनाई. उनकी पत्नी सुशीला डूडी वर्तमान में नोखा से विधायक हैं, जबकि भतीजा अतुल डूडी भी राजनीति में सक्रिय है. डूडी का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा किसानों और ग्रामीण मुद्दों को प्राथमिकता दी.
शोक संदेश और अंत्येष्टि
डूडी के निधन से कांग्रेस पार्टी और बीकानेर में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. भतीजे अतुल डूडी ने बताया कि अंत्येष्टि शनिवार दोपहर एक बजे बीकानेर के जाट बगीची में होगी. उनके निधन ने न केवल राजनीतिक हल्के बल्कि किसान समुदाय को भी गहरा आघात पहुंचाया है. डूडी की सादगी और संघर्षपूर्ण जीवन हमेशा याद रखा जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!