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सरकार के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, बस स्टैंड पर नहीं रुकी रोडवेज, छात्रों को परेशानी

Bikaner News: बीकानेर से खबर, रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही आई सामने, निर्धारित बस स्टैंड पर नहीं रोकी गई बस, परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को हुई परेशानी, सरकार के विशेष निर्देशों की उड़ाई धज्जियां, सरदारशहर-बीकानेर रूट की घटना, पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी शिकायतें

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRounak vyas
Published:Apr 06, 2026, 11:48 AM IST | Updated:Apr 06, 2026, 11:48 AM IST

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सरकार के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, बस स्टैंड पर नहीं रुकी रोडवेज, छात्रों को परेशानी

Bikaner: राजस्थान में चल रही सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए सरकार ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों का मकसद परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना था. लेकिन राजस्थान रोडवेज के कुछ बस चालक इन सरकारी निर्देशों को खुलेआम नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं.

तोलियासर गांव में हुई लापरवाही
ताजा मामला श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के तोलियासर गांव का है. सरदारशहर से बीकानेर जा रही रोडवेज बस के ड्राइवर ने निर्धारित बस स्टैंड पर बस रोकने की बजाय सीधे आगे बढ़ गई. बस स्टैंड पर खड़े कई परीक्षार्थी इस लापरवाही का शिकार हो गए.

परीक्षार्थियों को हुई भारी परेशानी
परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी बस का इंतजार कर रहे थे. बस के न रुकने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई छात्र समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा. इस घटना से परीक्षार्थियों में काफी आक्रोश फैल गया.

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सरकारी निर्देशों की अनदेखी
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि परीक्षा के दिनों में रोडवेज की बसें निर्धारित स्टैंड पर रुकें और परीक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जाए. लेकिन इस मामले में ड्राइवर ने इन निर्देशों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दीं.

पहले भी मिल चुकी हैं शिकायतें
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरदारशहर डिपो की बसों को लेकर पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं. परीक्षा के दिनों में बस ड्राइवरों की लापरवाही एक आम समस्या बनती जा रही है. फिर भी रोडवेज प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.


परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर
ऐसी लापरवाही सीधे तौर पर उन छात्रों के भविष्य पर असर डाल रही है जो कड़ी मेहनत के बाद सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दे रहे हैं. एक छोटी सी लापरवाही उनके पूरे साल की तैयारी पर पानी फेर सकती है. स्थानीय नागरिकों और परीक्षार्थियों ने रोडवेज प्रशासन से मांग की है कि दोषी बस ड्राइवर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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