रामेश्वर डूडी किसानों की सच्ची आवाज़ थे, उनके साथ जुड़ी कई यादें हमेशा याद रहेंगी- सचिन पायलट

Rajasthan Politics : दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय रामेश्वर डूडी को याद करते हुए बीकानेर पहुंचे सचिन पायलट ने डूडी के जाने को कांग्रेस और राजस्थान की राजनीति का बड़ा नुकसान बताया.
 

Published: Oct 06, 2025, 03:25 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 03:25 PM IST

रामेश्वर डूडी किसानों की सच्ची आवाज़ थे, उनके साथ जुड़ी कई यादें हमेशा याद रहेंगी- सचिन पायलट

Sachin Pilot News : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज बीकानेर पहुंचे. उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए राजस्थान के दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की. इस दौरान विधायक सुशीला डूडी सहित परिवारजन मौजूद रहे. पायलट के साथ कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी भी पहुंचे.

डूडी को याद करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उनके निधन से न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि डूडी जी के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया, कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना एक साथ किया, और जब बीजेपी का पूरा बहुमत था तब भी दोनों ने मिलकर विपक्ष की मज़बूत भूमिका निभाई.

पायलट ने भावुक होते हुए कहा — डूडी जी हमेशा किसानों की आवाज़ बने रहे. वे ठेठ मारवाड़ी अंदाज़ में चुटकुले सुनाकर माहौल हल्का कर देते थे. वे ज़्यादा मुस्कुराते थे और मैं कम, लेकिन उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है.

आपको बता दें कि रामेश्वर डूडी ने राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी. वे मूल रूप से नोखा के रायसर गांव के निवासी थे. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले डूडी ने पंचायत समिति प्रधान, दो बार जिला प्रमुख, सांसद, विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले.

पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे डूडी ने जाट समाज में भी मजबूत पकड़ बनाई. उनकी पत्नी सुशीला डूडी वर्तमान में नोखा से विधायक हैं, जबकि भतीजा अतुल डूडी भी राजनीति में सक्रिय है. डूडी का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा किसानों और ग्रामीण मुद्दों को प्राथमिकता दी.

