सारा ने साबित किया सफलता संसाधन की मोहताज नहीं, 13 साल की उम्र में बनी राज्य की बेस्ट जिम्नास्ट

Sriganganagar: सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती. 13 साल की सारा वर्मा ने इस कहावत को समाज के सामने सही साबित कर दिया और जोधपुर (Jodhpur) के देचू (Dechu) में आयोजित 65 वीं राज्य स्तरीय जिमनास्टिक प्रतियोगिता (state level gymnastics competition) में सारा ने ऑल ओवर जिमनास्ट (all over gymnast) में स्वर्ण, टेवल वाल्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण, बैलेंस बीम में स्वर्ण (gold in balance beam, फ्लोर एक्सरसाइज में रजत (Silver in floor exercise), अन इवन बार में रजत और टीम चैम्पियनशिप में कांस्य पदक लेकर कुल 6 मैडल जीते और राज्य की बेस्ट जिमनास्टिक खिलाड़ी का खिताब हासिल किया.

जोधपुर के जैतसर (Jaitsar) की रहने वाली सारा की उम्र महज 13 साल है. ग्रामीण क्या शहरी इलाकों में भी इस उम्र के बच्चे सपनों की समझ नहीं रखते लेकिन सारा की आंखो में आंखे डाल कर देखों तो लगता है कि ये बच्ची अपने सपनों के कारण रातों की नींद तक उड़ा चुकी है. इस बच्ची की उसी तड़प ने आज इसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि ये राजस्थान की बेस्ट जिमनास्ट कहलाने लगी.

जैतसर के रमन धारा उच्च माध्यमिक स्कूल (Raman Dhara Higher Secondary School) में आठवी कक्षा में पढ़ती हैं. सारा के पास संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं है. अपने घर की छत को सारा ने कुछ छोटे मोटे उपकरणों की मदद से अपना प्रैक्टिस का मैदान बनाया है. सारा की प्रेरणा और गुरु उसकी मां सुषमा बनी, जिसने सोशल मीडिया साइट से जिम्नास्टिक्स की बारिकियों को सीखा-समझा और अपनी बेटी को हर वो हुनर सिखाया जिससे वो प्रतियोगिता के मैदान में विरोधियों को पस्त कर सके. प्रैक्टिस में सारा ने जान लगा दी. दिन को रात और रात को दिन नहीं समझा, सारा टेबल वाल्ट, बैलेंस बीम, फ्लोर एक्सरसाइज और अन इवन बार में हर बार अपना श्रेष्ठ देती रही.

इसी अभ्यास का नतीजा रहा कि जिला स्तर (district level) पर हर बार सारा को बेस्ट जिमनास्टिक घोषित किया गया. जिला स्तरीय (district level) प्रतियोगिता के बाद बारी आई राज्य स्तरीय जिमनास्टिक (state level gymnastics) प्रतियोगिता की और इस बार सारा ने सारी कसर पूरी कर दी. जोधपुर के देचू में आयोजित 14 वर्षीय राज्य स्तरीय जिमनास्टिक प्रतियोगिता में सारा ने राज्य की बेहतरीन जिमनास्टिक का खिलाड़ी अपने नाम कर लिया. सारा का कहना है कि मां सुषमा की प्रेक्टिस के साथ ही पिता सुधीर वर्मा और कोच जेएल सोनी के आशीर्वाद का ही नतीजा है कि वो आज इस मुकाम को छू पाई.