/बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर की स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे को हेल्दी सुपरफूड और रोजगार का बड़ा माध्यम बना दिया है. यहां बाजरे से तैयार हो रहे हेल्दी प्रोडक्ट अब देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं. वहीं महिलाएं और युवा इन उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

बाजरे से बन रहे 10 तरह के पौष्टिक उत्पाद

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कभी सिर्फ किसानों की फसल मानी जाने वाली बाजरा आज बीकानेर से निकलकर देशभर की थालियों तक पहुंच रहा है. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित 'मरूशक्ति यूनिट' ने मोटे अनाज यानी श्री अन्न को स्वास्थ्य और रोजगार दोनों से जोड़ दिया है, यहां बाजरे से बिस्किट, खाखरा, पफ्स, मफिन्स, आटा सहित करीब 10 तरह के हेल्दी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इनकी मांग लगातार बढ़ रही है और देश के अलग-अलग राज्यों तक इनकी सप्लाई की जा रही है.

उत्पाद के साथ रोजगार भी तैयार कर रही मरूशक्ति यूनिट

महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. वीर सिंह बताते हैं कि इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला बाजरा पूरी तरह ऑर्गेनिक है. इसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता, जिससे उत्पाद अधिक सुरक्षित और पौष्टिक बनते हैं. बढ़ती डायबिटीज, एलर्जी और लाइफस्टाइल बीमारियों के दौर में बाजरा स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहा है, लेकिन मरूशक्ति यूनिट सिर्फ उत्पाद ही नहीं बना रही, बल्कि रोजगार भी तैयार कर रही है, यहां छात्र-छात्राओं को फूड प्रोसेसिंग की आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है. छात्र अपने जन्मदिन के बाजरे के केक और मफिन्स तक खुद तैयार करते हैं, जिससे उन्हें उद्यमिता का व्यावहारिक अनुभव मिलता है.

यही नहीं स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को भी यहां विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने गांव और शहर में छोटे उद्योग शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. विश्वविद्यालय की कैंटीन में भी मरूशक्ति यूनिट के उत्पाद उपलब्ध हैं और विद्यार्थी इन्हें अपने घर तक ले जा रहे हैं. यानी बीकानेर की यह पहल अब सिर्फ एक यूनिट नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सफल मॉडल बनकर उभर रही है.

