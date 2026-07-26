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बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

Bikaner News: बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की 'मरूशक्ति यूनिट' बाजरे से बिस्किट, खाखरा, मफिन्स समेत 10 से अधिक हेल्दी उत्पाद तैयार कर रही है. इनकी देशभर में मांग बढ़ रही है. यूनिट महिलाओं और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सशक्त बना रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published:Jul 26, 2026, 08:02 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 08:02 PM IST
बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर की स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे को हेल्दी सुपरफूड और रोजगार का बड़ा माध्यम बना दिया है. यहां बाजरे से तैयार हो रहे हेल्दी प्रोडक्ट अब देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं. वहीं महिलाएं और युवा इन उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

बाजरे से बन रहे 10 तरह के पौष्टिक उत्पाद

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कभी सिर्फ किसानों की फसल मानी जाने वाली बाजरा आज बीकानेर से निकलकर देशभर की थालियों तक पहुंच रहा है. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित 'मरूशक्ति यूनिट' ने मोटे अनाज यानी श्री अन्न को स्वास्थ्य और रोजगार दोनों से जोड़ दिया है, यहां बाजरे से बिस्किट, खाखरा, पफ्स, मफिन्स, आटा सहित करीब 10 तरह के हेल्दी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इनकी मांग लगातार बढ़ रही है और देश के अलग-अलग राज्यों तक इनकी सप्लाई की जा रही है.

उत्पाद के साथ रोजगार भी तैयार कर रही मरूशक्ति यूनिट

महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. वीर सिंह बताते हैं कि इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला बाजरा पूरी तरह ऑर्गेनिक है. इसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता, जिससे उत्पाद अधिक सुरक्षित और पौष्टिक बनते हैं. बढ़ती डायबिटीज, एलर्जी और लाइफस्टाइल बीमारियों के दौर में बाजरा स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहा है, लेकिन मरूशक्ति यूनिट सिर्फ उत्पाद ही नहीं बना रही, बल्कि रोजगार भी तैयार कर रही है, यहां छात्र-छात्राओं को फूड प्रोसेसिंग की आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है. छात्र अपने जन्मदिन के बाजरे के केक और मफिन्स तक खुद तैयार करते हैं, जिससे उन्हें उद्यमिता का व्यावहारिक अनुभव मिलता है.

यही नहीं स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को भी यहां विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने गांव और शहर में छोटे उद्योग शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. विश्वविद्यालय की कैंटीन में भी मरूशक्ति यूनिट के उत्पाद उपलब्ध हैं और विद्यार्थी इन्हें अपने घर तक ले जा रहे हैं. यानी बीकानेर की यह पहल अब सिर्फ एक यूनिट नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सफल मॉडल बनकर उभर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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