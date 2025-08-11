श्रीगंगानगर में पुलिसकर्मी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक से की मारपीट! पैर और शरीर पर लगी चोट

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स शराब के नशे धूत होकर दफ्तर में घुसा और स्टेशन अधीक्षक से 3 जनों ने जमकर मारपीट की, जिससे स्टेशन अधीक्षक के पैर और शरीर पर चोटें आई.
Trending Photos
Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में रविवार की रात करीब 9 और 10 बजे के बीच ऑन ड्यूटी पर चल रहे स्टेशन अधीक्षक पर तीन जनों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, गजसिंहपुर के रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि बीती रात करीब 9:30 बजे सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की मोमेंट के लिए काम के दौरान एक शख्स शराब के नशे धूत होकर बेवजह दफ्तर में घुस आया.
अनावश्यक नहीं होने पर स्टेशन अधीक्षक ने उस शख्स को दफ्तर से बाहर कर दिया लेकिन कुछ देर बाद फिर स्टेशन अधीक्षक के पास आकर दादागिरी करने लगा. स्टेशन अधीक्षक द्वारा बार-बार कहने पर शराब के नशे धूत शख्स नहीं माना तो उसके बाद उस शख्स ने दो जनों के साथ स्टेशन अधीक्षक पर हमला करते हुए स्टेशन अधीक्षक की जमकर पिटाई कर दी. उस दौरान बीच-बचाव करने आई महिला रेलवे कर्मी के साथ भी धक्का-मुक्की हो गई.
जिस पर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और लोगों ने स्टेशन अधीक्षक को तीनों के चंगुल से छुड़वाकर और तीनों आरोपियों को एक बार के लिए गजसिंहपुर की स्थानीय सिविल पुलिस को सुपुर्द करते हुए पुलिस कस्टडी में दे दिया. इसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी. स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि तीन जनों को पकड़ पर स्थानीय सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया था लेकिन पुलिस ने दो आरोपियों को छोड़ दिया.
स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने गजसिंहपुर पुलिस पर दो आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाने के साथ ही इस मामले में गजसिंहपुर पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ सेटलमेंट करने का भी आरोप लगाया है. इसके बाद देर रात स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार श्रीगंगानगर के GRPF थाने पहुंचे और गांव मोटासरखुनी निवासी साहब राम सहित दो अन्य के खिलाफ GRPF थाने में केस दर्ज करवा दिया.
बता दें कि मुख्य आरोपी साहब राम राजस्थान पुलिसकर्मी बताया जा रहा है और श्रीगंगानगर के कंट्रोल रूम में कार्यरत भी बताया जा रहा है. स्टेशन अधीक्षक के पैर और शरीर पर चोटें आई हैं. रेलवे पुलिस श्रीगंगानगर में मामला दर्ज है और रेलवे पुलिस जांच में जुटी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!