Zee Rajasthan
mobile app

श्रीगंगानगर में पुलिसकर्मी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक से की मारपीट! पैर और शरीर पर लगी चोट

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स शराब के नशे धूत होकर दफ्तर में घुसा और स्टेशन अधीक्षक से 3 जनों ने जमकर मारपीट की, जिससे स्टेशन अधीक्षक के पैर और शरीर पर चोटें आई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 11, 2025, 17:12 IST | Updated: Aug 11, 2025, 17:12 IST

Trending Photos

अंगारे पर घी के छोंक से बनती है ग्वार फली, स्वाद ऐसा जो जुबान पर चढ़ जाएं
7 Photos
Rajasthan famous dish

अंगारे पर घी के छोंक से बनती है ग्वार फली, स्वाद ऐसा जो जुबान पर चढ़ जाएं

घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…
8 Photos
Rajasthan famous Food

घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…
7 Photos
jaisalmer news

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…

Ajmer News: पुलिस के सामने बैरिकेट पर चढ़े, तेज आवाज में बजाया म्यूजिक, यूथ कांग्रेस का तगड़ा हल्लाबोल...
7 Photos
Ajmer Crime

Ajmer News: पुलिस के सामने बैरिकेट पर चढ़े, तेज आवाज में बजाया म्यूजिक, यूथ कांग्रेस का तगड़ा हल्लाबोल...

श्रीगंगानगर में पुलिसकर्मी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक से की मारपीट! पैर और शरीर पर लगी चोट

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में रविवार की रात करीब 9 और 10 बजे के बीच ऑन ड्यूटी पर चल रहे स्टेशन अधीक्षक पर तीन जनों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, गजसिंहपुर के रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि बीती रात करीब 9:30 बजे सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की मोमेंट के लिए काम के दौरान एक शख्स शराब के नशे धूत होकर बेवजह दफ्तर में घुस आया.

अनावश्यक नहीं होने पर स्टेशन अधीक्षक ने उस शख्स को दफ्तर से बाहर कर दिया लेकिन कुछ देर बाद फिर स्टेशन अधीक्षक के पास आकर दादागिरी करने लगा. स्टेशन अधीक्षक द्वारा बार-बार कहने पर शराब के नशे धूत शख्स नहीं माना तो उसके बाद उस शख्स ने दो जनों के साथ स्टेशन अधीक्षक पर हमला करते हुए स्टेशन अधीक्षक की जमकर पिटाई कर दी. उस दौरान बीच-बचाव करने आई महिला रेलवे कर्मी के साथ भी धक्का-मुक्की हो गई.

जिस पर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और लोगों ने स्टेशन अधीक्षक को तीनों के चंगुल से छुड़वाकर और तीनों आरोपियों को एक बार के लिए गजसिंहपुर की स्थानीय सिविल पुलिस को सुपुर्द करते हुए पुलिस कस्टडी में दे दिया. इसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी. स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि तीन जनों को पकड़ पर स्थानीय सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया था लेकिन पुलिस ने दो आरोपियों को छोड़ दिया.

Trending Now

स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने गजसिंहपुर पुलिस पर दो आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाने के साथ ही इस मामले में गजसिंहपुर पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ सेटलमेंट करने का भी आरोप लगाया है. इसके बाद देर रात स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार श्रीगंगानगर के GRPF थाने पहुंचे और गांव मोटासरखुनी निवासी साहब राम सहित दो अन्य के खिलाफ GRPF थाने में केस दर्ज करवा दिया.

बता दें कि मुख्य आरोपी साहब राम राजस्थान पुलिसकर्मी बताया जा रहा है और श्रीगंगानगर के कंट्रोल रूम में कार्यरत भी बताया जा रहा है. स्टेशन अधीक्षक के पैर और शरीर पर चोटें आई हैं. रेलवे पुलिस श्रीगंगानगर में मामला दर्ज है और रेलवे पुलिस जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news