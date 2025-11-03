साबरमती एक्सप्रेस में आर्मी जवान की चाकू से गोदकर हत्या, कोच अटेंडेंट्स से विवाद के बाद वारदात, बीकानेर पहुंचने पर मौत

Bikaner Murder News: राजस्थान के बीकानेर जिले में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में रविवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या ने यात्रियों को दहला दिया. गुजरात निवासी 27 वर्षीय आर्मी जवान जिगर कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना लूणकरणसर स्टेशन से ट्रेन के निकलने के तुरंत बाद करीब 11 बजे हुई. फिरोजाबाद से सवार होकर बीकानेर जा रहे जवान को कोच अटेंडेंट्स से मामूली विवाद के बाद चाकू से कई वार किए गए. चलती ट्रेन में घायल जवान को बीकानेर पहुंचने पर पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है, जबकि संदिग्ध अटेंडेंट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

विवाद से शुरू हुई खूनी जंग

साबरमती एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12415) के स्लीपर कोच एस-7 में रात के अंधेरे में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जानकारी के मुताबिक, जिगर कुमार फिरोजाबाद से चढ़े थे और बीकानेर के अपने घर लौट रहे थे. लूणकरणसर स्टेशन के बाद अचानक कोच अटेंडेंट्स से उनकी बहस हो गई—कथित तौर पर सीटिंग व्यवस्था को लेकर. गुस्साए अटेंडेंट्स ने जवान पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उनका पेट व छाती गंभीर रूप से जख्मी हो गई. साथी यात्रियों ने चीख-पुकार मचाई, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के कारण तत्काल मदद न मिल सकी. जवान खून से लथपथ होकर कोच के फर्श पर गिर पड़े. ट्रेन के बीकानेर यार्ड पहुंचने पर जीआरपी ने शव बरामद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गुजरात के 27 वर्षीय जिगर कुमार

मृतक की पहचान गुजरात के रहने वाले 27 वर्षीय आर्मी जवान जिगर कुमार के रूप में हुई है. वे भारतीय सेना में तैनात थे और छुट्टी पर घर लौट रहे थे. परिवार ने बताया कि जिगर एक जिम्मेदार सैनिक थे, जिनकी शादी को महज दो वर्ष हुए थे. उनके परिजन गुजरात से बीकानेर रवाना हो चुके हैं. आर्मी अधिकारियों ने भी घटना की सूचना मिलते ही जांच टीम भेजी है. जवान की मौत पर सेना में शोक की लहर दौड़ गई है, और उच्चाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.

संदिग्ध अटेंडेंट्स हिरासत में, पूछताछ जारी

जीआरपी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो-तीन संदिग्ध कोच अटेंडेंट्स को डिटेन कर लिया है. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कोच से खून के निशान व चाकू बरामद किया. जीआरपी सीआई आनंद गिल ने बताया, "घटना के बाद यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अटेंडेंट्स से सख्त पूछताछ हो रही है. परिजनों व आर्मी अधिकारियों के बीकानेर पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम व आगे की कानूनी कार्रवाई होगी." पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक रिपोर्ट में विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन अन्य साजिश की आशंका से भी खंगाला जा रहा है.

ट्रेन सुरक्षा पर सवाल

हत्या की खबर फैलते ही ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों में दहशत फैल गई. कई महिलाएं व बच्चे रात भर जागते रहे, जबकि कुछ ने अगली स्टेशन पर उतरने का फैसला किया. एक यात्री ने कहा, "चलती ट्रेन में ऐसी वारदात देखकर डर लग रहा है. रेलवे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए." रेलवे अधिकारियों ने कोच की तलाशी ली और यात्रियों को आश्वस्त किया. यह घटना रेल यात्रा में बढ़ते अपराधों पर फिर सवाल खड़े कर रही है, खासकर सैनिकों की सुरक्षा को लेकर.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!