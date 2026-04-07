बीकानेर में छेड़छाड़ के आरोप पर भड़का विवाद, पत्थरबाजी से मची अफरा-तफरी, भारी पुलिस बल तैनात

Nayashahar violence: सलूम्बर में बच्चों की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. रहस्यमयी बीमारी से हुई इन मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर भेज दी है, जो पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. प्रभावित गांवों में बच्चों की सघन स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर तुरंत इलाज दिया जा सके. चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक मामूली विवाद छेड़छाड़ के आरोप को लेकर उग्र हो गया. दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भारी बल तैनात किया और रातभर स्थिति को नियंत्रित रखा. फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.



छेड़छाड़ के आरोप से भड़का विवाद

बताया जा रहा है कि कुछ युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था. जब इसका विरोध किया गया तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. मामला तेजी से बढ़ा और आसपास के लोग भी जमा हो गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे कई वाहन और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही नयाशहर थाना पुलिस के कई दल मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी आईपीएस रोहित चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू कर दिए. रातभर भारी पुलिस बल तैनात रखा गया और इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया. पुलिस की सतर्कता से स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ गई.

राजनीतिक हस्तक्षेप

घटना की खबर मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और भाजपा नेता वेद व्यास मौके पर पहुंचे. इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई. भाजपा नेता विजय उपाध्याय भी देर रात तक मौके पर डटे रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी. पुलिस ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में शांति है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. उपद्रव में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है. हालांकि, देर रात तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और किसी की गिरफ्तारी की भी पुष्टि नहीं हुई है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. कई लोगों ने कहा कि छेड़छाड़ के आरोप को लेकर पहले भी छोटे-छोटे विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला इतना उग्र हो गया कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई. लोग अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-