/बीकानेर में निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सुमित गोदारा बोले- बड़ी जीत की तैयारी

Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर में निकाय चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू कर दिया है. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी जिलेभर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पार्टी की तैयारियों और चुनावी माहौल को लेकर अपनी बात रखी.



जी मीडिया से खास बातचीत में सुमित गोदारा ने निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि टिकट वितरण के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. उनके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है.

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लूणकरणसर और नापासर में जीत का दावा

सुमित गोदारा ने लूणकरणसर और नापासर के चुनावी माहौल का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इन क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और जनता ने बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और स्थानीय स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. बीजेपी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारियां देने पर है.



कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुमित गोदारा ने कहा कि विपक्ष को शायद यह दिखाई नहीं दे रहा कि आमजन को लगातार सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र के 60 प्रतिशत से ज्यादा वादे पूरे कर चुकी है.



गोदारा ने कहा कि सरकार के पास अभी करीब ढाई साल का समय बाकी है. उन्होंने दावा किया कि जनता को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भरोसा है और लोग ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर विकास को नई गति देने का मन बना चुके हैं. अब निकाय चुनाव में बीजेपी के इन दावों का कितना असर वोटिंग के दिन दिखाई देता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा.

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