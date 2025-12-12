Zee Rajasthan
खाजूवाला बॉर्डर पर एक बार फिर मिले पाकिस्तानी गुब्बारे! अंग्रेजी में लिखी थी यह चीज, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर जिले के खाजूवाला से एक बार फिर सीमा सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट गुब्बारों का समूह गिरा हुआ मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई. जानकारी के अनुसार, यह गुब्बारे खाजूवाला के पास 17 KYD क्षेत्र में एक किसान के खेत में मिले, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Dec 12, 2025, 12:08 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 12:08 PM IST

खाजूवाला बॉर्डर पर एक बार फिर मिले पाकिस्तानी गुब्बारे! अंग्रेजी में लिखी थी यह चीज, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

Bikaner News: खाजूवाला से एक बार फिर सीमा सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट गुब्बारों का समूह गिरा हुआ मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई. जानकारी के अनुसार, यह गुब्बारे खाजूवाला के पास 17 KYD क्षेत्र में एक किसान के खेत में मिले, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं.

गिरे हुए गुब्बारों के साथ एक बैनर भी पाया गया, जिस पर इंग्लिश भाषा में Al Noor Group Property Expo 2025 लिखा हुआ था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि बैनर पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र में स्थित एक मॉल के उद्घाटन से संबंधित लग रहा है. इससे यह संकेत मिलता है कि गुब्बारे पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए होंगे, जो हवा के रुख के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हुए भारतीय क्षेत्र में पहुंच गए.


घटना की जानकारी मिलते ही खाजूवाला पुलिस और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने खेत में मिले सभी गुब्बारों और बैनर का निरीक्षण किया. राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध या खतरनाक वस्तु बरामद नहीं हुई. फिर भी, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार एजेंसियों ने सभी गुब्बारों को कब्जे में लेकर जांच पूरी करने के बाद नष्ट कर दिया.

पहले भी आते रहे हैं ऐसा गुब्बारे
यह पहली बार नहीं है जब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी गुब्बारे मिले हों. इससे पहले भी कई बार हवा के दबाव और दिशा बदलने के चलते पाकिस्तान की ओर से उड़कर ऐसे गुब्बारे भारतीय क्षेत्र में पहुंचे हैं. हालांकि ज्यादातर मामलों में इनमें विज्ञापन सामग्री, प्रचार बैनर या सामान्य वस्तुएं ही पाई गईं, लेकिन बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए हर बार सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरतती हैं और वस्तुओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट करती हैं.

हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर
स्थानीय ग्रामीणों ने भी खेत में गिरे गुब्बारों को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे समय रहते स्थिति का संज्ञान लिया जा सका. सीमा से सटे होने के कारण खाजूवाला क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए रखती हैं.


गुब्बारों की इस घटना ने एक बार फिर यह दर्शाया है कि सीमा क्षेत्रों में छोटी से छोटी गतिविधि भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है. हालांकि इस बार किसी प्रकार का खतरा या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां मामले की पृष्ठभूमि और संभावित स्रोतों की जांच में जुटी हैं.

अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र होने के कारण खाजूवाला और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाओं को लेकर हमेशा सतर्कता आवश्यक रहती है, और इस बार भी सुरक्षा टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikanerr Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

