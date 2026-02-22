बोर्ड EXAM देने घर से निकली छात्रा नहीं पहुंची परीक्षा केंद्र, संदिग्ध अवस्था में मिला शव

Bikaner News: बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बज्जू उपखंड के रणजीतपुरा गांव में मासूम बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बज्जू उपखंड के रणजीतपुरा गांव में मासूम बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. 8वीं बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली बालिका परीक्षा केंद्र नहीं पहुंची, तो शिक्षकों ने परिजनों को सूचना दी.
इसके बाद तलाश के दौरान सुनी रोही क्षेत्र में बालिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों और ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर स्वयं मौके पर पहुंचे और साइबर, एफएसएल व अन्य टीमों को सख्त निर्देश दिए.
डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है. ग्रामीणों के आक्रोश के चलते कुछ समय तक शव उठाने को लेकर स्थिति तनावपूर्ण रही. बाद में केवल पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी और शव को बज्जू मोर्चरी भेजा गया. घटना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम ने संज्ञान लेते हुए एसपी से फोन पर बात कर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए.
वहीं कांग्रेस के नेता भी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ बज्जू मुख्य बाजार बंद रहा और जंभेश्वर सर्किल पर धरना दिया गया. घटना को लेकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की है. पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग न्याय की मांग पर अड़े हैं.
