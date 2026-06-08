/राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नति विवाद, 5 साल से लंबित मामलों पर भड़का शिक्षकों का गुस्सा

राज्य चुनें
Rajasthan Education Department: राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नत प्रधानाचार्यों की पदोन्नति तिथि अंकन का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों की पदोन्नति तिथि दर्ज करने का कार्य अब तक पूरा नहीं होने से शिक्षकों और अधिकारियों में नाराजगी बढ़ रही है.
इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की. परिषद का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के कारण अनेक अधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
संगठन ने मांग की है कि 30 जून तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने साफ कर दिया है कि यदि 30 जून तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना, क्रमिक अनशन और आंदोलन शुरू किया जाएगा. ऐसे में अब सभी की नजर शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की सांसी बस्ती में जिला पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश की कार्रवाई को अंजाम देकर अनैतिक कार्यों में लिप्त 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है. 120 से ज्यादा पुलिस जवानों के जाब्ते के साथ पहुंचे डिप्टी एसपी मनीष बड़गुर्जर ने अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को बस्ती के हर एक घर में गहन तलाशी के निर्देश दिए. क्षेत्र में लगातार अवैध शराब बनाने सहित चोरी व नशे की अवैध सामग्री होने की सूचनाएं मिल रही थीं. इसपर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दी गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!