/शर्ट और टी-शर्ट उतारकर कलेक्ट्रेट पहुंचे PTI, बीकानेर में तपती गर्मी में टीचर्स का अर्धनग्न प्रदर्शन!

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Bikaner Teachers Protest: बीकानेर में भीषण गर्मी के बीच PTI भर्ती-2022 के चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर विरोध जताया.
Bikaner Teachers Protest: राजस्थान के बीकानेर जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बीकानेर में भीषण गर्मी के बीच PTI भर्ती-2022 के चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है.
अपनी मांगों को लेकर राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया.
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग उठाई प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की.
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय पर पिछले चार दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
उनका आरोप है कि लंबे समय से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि चयनित अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि वे प्रदेशभर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चयनित हुए थे, लेकिन आज खुद अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद ने कहा कि भीषण गर्मी में लगातार धरना और प्रदर्शन के चलते अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ने का खतरा बना हुआ है. यदि किसी भी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी. संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को प्रदेशभर में और बड़ा किया जाएगा.
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