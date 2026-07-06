/बीकानेर के सूने मकान में लाखों की चोरी, सोना-चांदी और 2 लाख रुपये लेकर फरार हुए चोर

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. इस बार जेएनवीसी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती अशोक नगर में एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोर लाखों रुपये के जेवरात और दो लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.

पड़ोसी की सूचना पर हुआ खुलासा

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वारदात का खुलासा पड़ोसी की सूचना के बाद हुआ. वहीं वारदात को अंदाज देने वाले चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है. जानकारी के अनुसार, जेएनवीसी थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती अशोक नगर में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में धावा बोल दिया.

सोना-चांदी और दो लाख रुपये लेकर चोर फरार

चोर घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और करीब दो लाख रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी सबसे पहले पड़ोसियों को हुई, जिसके बाद मकान मालिक सुरेश भार्गव को सूचना दी गई. घर पहुंचने पर सामान बिखरा मिला तब चोरी का पता चला.

पीड़ित ने जेएनवीसी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच एएसआई विनोद को सौंपी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.