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बीकानेर के सूने मकान में लाखों की चोरी, सोना-चांदी और 2 लाख रुपये लेकर फरार हुए चोर

Bikaner News: बीकानेर जिले के जेएनवीसी थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती अशोक नगर में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और करीब दो लाख रुपये नकद चोरी कर लिए. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 06, 2026, 03:42 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:42 PM
बीकानेर के सूने मकान में लाखों की चोरी, सोना-चांदी और 2 लाख रुपये लेकर फरार हुए चोर
Image Credit: Bikaner NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. इस बार जेएनवीसी थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती अशोक नगर में एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोर लाखों रुपये के जेवरात और दो लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.

पड़ोसी की सूचना पर हुआ खुलासा

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वारदात का खुलासा पड़ोसी की सूचना के बाद हुआ. वहीं वारदात को अंदाज देने वाले चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है. जानकारी के अनुसार, जेएनवीसी थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती अशोक नगर में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में धावा बोल दिया.

सोना-चांदी और दो लाख रुपये लेकर चोर फरार

चोर घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और करीब दो लाख रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी सबसे पहले पड़ोसियों को हुई, जिसके बाद मकान मालिक सुरेश भार्गव को सूचना दी गई. घर पहुंचने पर सामान बिखरा मिला तब चोरी का पता चला.

पीड़ित ने जेएनवीसी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच एएसआई विनोद को सौंपी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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