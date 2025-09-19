Zee Rajasthan
बीकानेर के बीछवाल में दो मकानों पर चोरों का धावा, ले उड़े नकदी-जेवरात

Bikaner News: राजस्थान के जिले के बीछवाल थाना क्षेत्र की इन्द्रा कॉलोनी में बुधवार देर रात चोरों ने ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया. बाइक पर आए दो युवकों ने करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित दो बंद मकानों को अपना निशाना बनाया. दोनों चोर पूरी वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rounak vyas
Published: Sep 19, 2025, 01:24 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 01:24 PM IST

बीकानेर के बीछवाल में दो मकानों पर चोरों का धावा, ले उड़े नकदी-जेवरात

Bikaner News: जिले के बीछवाल थाना क्षेत्र की इन्द्रा कॉलोनी में बुधवार देर रात चोरों ने ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया. बाइक पर आए दो युवकों ने करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित दो बंद मकानों को अपना निशाना बनाया. दोनों चोर पूरी वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए.

पहली वारदात ईश्वरसिंह फौजी के घर में हुई. चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और तीन कमरों व अलमारी-बक्सों को खंगाल डाला. घर से पंद्रह हजार रुपए नकद, सोने की दो अंगूठियां, डोरा, झुमके और चांदी की पायजेब गायब कर दी. चोरों ने घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया, यहां तक कि रसोईघर भी उलट-पुलट कर डाला.

इसके बाद चोर पास ही स्थित वली मोहम्मद के मकान में घुसे, जहां कोचिंग सेंटर चलता है. यहां उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन पूरा सामान बिखरा हुआ मिला. इस पूरे मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें दो संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं.

सुबह पड़ोसियों ने टूटे ताले देख मकान मालिकों को सूचना दी. भाजपा नेता भगवानसिंह मेड़तिया मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. पीड़ित ईश्वरसिंह ने बताया कि वह एक सितंबर से परिवार सहित नोखा के दासनू गांव में था और घर बंद पड़ा था. बीछवाल थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.

बीकानेर में फिलिस्तीनी कनेक्शन की जांच! ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, खुल सकते हैं कई राज
Bikaner ED Raid: राजस्थान के बीकानेर शहर में बुधवार अलसुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. शहर के प्रमुख इलाकों कोटगेट, सदर और मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्रों में ईडी की कई टीमों ने एक साथ दबिश दी. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान और स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीमों ने मोहम्मद सादिक और जावेद के घरों पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले से संबंध रखती है. वहीं, जांच एजेंसी फिलिस्तीनी कनेक्शन की संभावना को भी खंगाल रही है. हालांकि अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

